Почему переболевшим COVID-19 нужна вакцинация: в Минздраве дали ответ

С иммунитетом, полученным после перенесенного коронавируса, можно заразиться COVID-19 еще раз, поэтому всем переболевшим нужна вакцинация.

Так, прививка лучше, чем приобретенный после болезни иммунитет, стимулирует образование антител, объяснили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Соответствующее видео было опубликовано на странице ведомства в Facebook.

«Даже если вакцинированный человек заболеет, то в легкой форме», – говорится в видеоролике.

В ЦОЗ также объяснили, что организм переболевшего COVID-19 развивает иммунный ответ и вырабатывает антитела и клетки коронавирусу в течение первых нескольких недель после инфицирования.

«Антитела появляются при любой форме заболевания: бессимптомной, легкой или тяжелой. Однако естественный иммунитет не гарантирует, что вы не заболеете снова. Это зависит от многих факторов и индивидуальных особенностей человека», – отмечают медики.

Вакцинация, напротив, гарантирует защиту от болезни, поскольку вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирусы. Все вакцины против COVID-19 обеспечивают высокий иммунный ответ, говорится в сообщении Центра общественного здоровья.

«Перед прививкой не нужно сдавать ПЦР-тест или определять антитела к COVID-19. Вакцинация – наиболее эффективный способ защититься от COVID-19», – подчеркнули в ЦОЗ.

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