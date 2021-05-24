Новая «колода» Дерипаски

Миллиардер из списка Forbes Олег Дерипаска продолжает наводить тень на плетень и быть в каждой бочке «затычкой»?

Неприлично много упоминаний фамилии миллиардера Дерипаски в различных СМИ за последнее время, хотя, по сути должно быть совсем наоборот. Из членов состава «Большой Семьи» г-на Дерипаску вычеркнули, как только он развелся с Полиной Юмашевой, падчерицей дочери Бориса Ельцина – Татьяны Дьяченко-Юмашевой. Не принес ему доброй славы специфический отдых на яхте с девушкой-обладательницей аквариумной фамилии. Еще г-н Дерипаска то и дело «накатывает» на Центробанк. И теперь как будто бы вызывает на словесную «дуэль» российского премьера Михаила Мишустина.

Это своего рода игра? Или какой-то тонкий расчет? В то же время Олег Дерипаска, как карточную колоду, тасует весь свой бизнес. Вернее, его остатки.

И тут отдельного повествования заслуживают не только «подвиги» г-на Дерипаски в алюминиевом производстве и его противостояние с экологами, но и ситуация с озером Байкал, поскольку – напомним – этот «колосс на глиняных ногах,» как называют г-на Дерипаску его бывшие бизнес-партнеры, долгое время был владельцем Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. И дров на озере Байкал наломал много. Настолько, что озеро до сих пор находится в опасности из-за огромного количества отходов, которые складированы в гористой местности, недалеко от озера Байкал. Еще общественность хочет строго спросить с миллиардера из списка Forbes за перманентные выбросы Красноярского алюминиевого завода.

В хитросплетениях бизнеса Олега Дерипаски разбирался корреспондент The Moscow Post в Иркутской области .

«Русал» будет делиться?

Для начала — новость такого рода: Олег Дерипаска собирается разделить алюминиевого гиганта. И выделить из него активы с высоким углеродным следом в отдельную структуру. Г-н миллиардер на самом якобы желает сконцентрировать в одной «корзине» активы, ориентированные на экспорт — для снижения потенциальных издержек для бизнеса от введения в ЕС углеродного налога.

А что на самом деле? На самом деле Олег Дерипаска собирается снизить издержки совсем другого рода: он хочет вывести из-под удара часть активов, которые постоянно покрывались штрафами за дурную экологическую политику.

Компания «Русал», которую неоднократно штрафовало надзорное ведомство, пытается яростно спорить: мол, все беды не от глиноземных заводов, а от угольных теплоэлектростанций. Об этом сообщает РБК .

Но даже школьникам давно известно какие беды идут со стороны Красноярского алюминиевого завода. А разделение активов сделает более простой задачу по уходу от ответственности за экологические преступления, с другой стороны – создаст определенные сложности для привлечения к ней головных структур группы.

UC Rusal в неравной борьбе с санкциями теряет владельцев и даже некие знаки из своего названия.

Сначала от компании формально «отъехал» сам Дерипаска, и уже исчезли три первые буквы: теперь могут остаться лишь Al+. Совет директоров и предложил назвать компанию AL+. Более того, UC Rusal хочет разделить активы, выделив более грязные заводы в новую компанию, которая займется развитием внутреннего рынка.

Кроме того, с целью оптимизации налогов Al+ распадется надвое: экологически чистое производство займется производством прибыли, а «грязные» заводы, собранные в кучу, станут генерировать убытки.

Новое название компании напоминает бренд ее головной структуры — холдинга En+. UC Rusal и En+ в апреле 2018 года вместе попали под санкции США. На тот момент их контролировал Олег Дерипаска.

Ограничения сняли в январе 2019 года после того, как Олег Дерипаска сократил свою долю в компаниях до уровня ниже контрольной. Но сам г-н Дерипаска остался под санкциями Соединенных Штатов. Об этом сообщал ТАСС .

Крупнейшими активами новой компании будут глиноземные (Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский) и алюминиевые заводы (Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский), а также добывающие активы — Северо-Уральский бокситовый рудник и Боксит Тимана.

UC Rusal (AL+) останутся алюминиевые заводы (Красноярский, Саяногорский, Хакасский, Тайшетский, Богучанский и шведский KUBAL), иностранные глиноземные заводы (Николаевский (Украина), Aughinish (Ирландия), EurAllumina (Италия), QAL (Австралия), Friguia (Гвинея) и Windalco (Ямайка) и зарубежные добывающие активы в Гвинее и Гайане.

В январе 2021 года от углеродоемких активов избавилась En+ Group: она перевела угольные теплоэлектростанции в Байкальскую энергетическую компанию. В En+ Group, помимо UC Rusal, входит ЕвроСибЭнерго.

В середине апреля с.г. Evraz, среди совладельцев которого еще один долларовый миллиардер Роман Абрамович, сообщил, что его совет директоров одобрил проработку выделения угольного бизнеса в отдельную структуру.

Роман Абрамович

Заметим, что способ отделения «грязных» производств стал популярным у российских компаний: для привлечения инвестиций они и «стараются» улучшить показатели экологического, социального и корпоративного управления.

Выбросы и фонды Дерипаски

Но что-то пока «грязные» производства дают себя сильно знать.

Не так давно на Красноярском алюминиевом заводе, который принадлежит UC Rusal, снова было замечено превышение предельно допустимой концентрации в воздухе вредных веществ в несколько раз. Проверка показала: предельная допустимая концентрация гидрохлорида превышена в 2,2 раза, а фтористого водорода в 3,5 раза. При этом для бензола, присутствующего в пробах, допустимые нормативы выбросов вообще не установлены. Материалы переданы в прокуратуру. Об этом писал «Форбс» .

В UC Rusal заявили, что параллельно с проверкой надзорного ведомства замеры проводила и санитарно-промышленная лаборатория завода. И она не обнаружила каких-либо превышений нормативов.

Г-н Дерипаска вновь пытается опровергнуть очевидное? Достаточно вспомнить, как часто в Красноярске объявляют режим «черного неба».

Еще интересно проследить, как работают благотворительные фонды г-на Дерипаски.

Тут можно обратиться к изданию Mega (Финляндия), которое опубликовало расследование о деятельности этих благотворительных фондов. Об этом подробно рассказывала «Версия» .

Как писала Mega, только в 2019 году «Школа нового поколения» и «Рассвет» получили 645,9 млн рублей. Деньги передаются из фонда в фонд — например, из «Рассвета» 75 млн руб. были переведены в «Вольное дело». Все это наводит на мысль — а не «осваивает» ли таким специфическим образом г-н Дерипаска свои средства?

Олег Дерипаска

«Школа нового поколения» получила в 2019 году деньги для реализации благотворительных программ на 2020 год. Вот только согласно официальному сайту фонда, последние мероприятия он проводил в … 2017 году.

У «Школы нового поколения» всего 5 контрактов. И все они — у одного заказчика — Росмолодежи. Договоры на общую сумму более 7 млн рублей датируются 2012-2013 гг.

Сразу после выхода материала на сервер группы Mega была совершена DDOS-атака, восстановление заняло три дня. И поползли слухи, что хакер действовали в интересах российского миллиардера.

Журналу угрожали судебными исками, требуя удалить текст. Но в итоге центру социальных программ «Русал» пришлось удовлетвориться правом на ответ на портале Mega.

В последнее время у миллиардера дела идут совсем не гладко: давят наложенные санкции. Поэтому он распродавал заводы группы ГАЗ в 2018 году.

Кроме того, у г-на Дерипаски очень много долгов. Еще в 2008 году он взял у «Внешэкономбанка» 4,5 млрд долларов, три года спустя рефинансировал из них 1,5 млрд. долларов. Затем «Русал» профинансировали на 9,5 млрд долларов, а в 2014 году олигарх взял кредиты в «Сбербанке», которые продлевал. В начале 2020 года он попросил у государства еще 30 млрд рублей.

Тем более государство поддерживает олигарха достаточно.

По сути бизнес Дерипаски заключается в том, что он получает все время госпомощь. Но бизнес ведет крайне неэффективно, ибо знает, что ему государство даст денег, которые можно бесконечно рефинансировать.

Все это, похоже, напоминает финансовую пирамиду: брать одни кредиты, чтобы погашать другие?

Режим ЧС

Но в своих заботах о «грязных» и чистых производствах г-н Дерипаска совсем запамятовал о Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, которым пользовался » и в хвост, и в гриву» несколько долгих лет…

Не далее как в середине апреля губернатор Иркутской области Игорь Кобзев через свою пресс-службу сообщил, что в городе Байкальске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы загрязнения Байкала отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

Ранее сообщалось, что интенсивное таяние снега в гористой местности, где расположены отходы целлюлозно-бумажного комбината, может привести к подтоплению карт-накопителей, из которых они могут попасть в озеро.

Полигоны с картами-накопителями проверили по поручению губернатора Кобзева.

Главная задача, которая ставилась — снизить уровень надшламовых вод в картах. За время работы комбината по оценкам ученых, накопилось 6,5 млн. тонн твердых и жидких отходов.

Напомним, что Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат начал свою работу в 1966 году. Комбинат был градообразующим предприятием для города Байкальска с населением 12 тыс. человек.

Только в 2008 году комбинат прекратил сбрасывать отходы в Байкал

Г-н Дерипаска появился в этих краях в 2002 году. Именно тогда компания «Базэл» («Базовый элемент») Дерипаски и купила Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. До 2008 года предприятие приносило миллиардеру огромную прибыль, выпуская беленую целлюлозу. Но производство беленой целлюлозы было очень грязным: промышленные стоки попадали в озеро Байкал.

В 2008 году надзорщики заставили комбинат перейти на выпуск небеленой целлюлозы с использованием технологии замкнутого водооборота. И вот только тогда комбинат прекратил сбрасывать отходы в Байкал.

Комбинат заставили перейти на выпуск небеленой целлюлозы

Но вскоре неграмотный менеджмент и экономический кризис добили предприятие: осенью 2008 года комбинат прекратил свою работу.

Дикая охота

Казалось бы, мавр сделал свое дело. Мавр может уйти…

В итоге Дерипаска скинул безжизненный актив государству: отдал свою часть акций администрации Байкальска вместе с миллиардными долгами. Основная часть акций принадлежала Росимуществу. В 2013 году комбинат окончательно закрыли.

Но миллиардер хоть и остановил рабочий процесс на целлюлозно-бумажном комбинате, но от озера далеко не отъехал. И теперь г-н Дерипаска зарабатывает на Байкале другими способами, в том числе с помощью Фонда охраны дикой природы. Но этот фонд занимается не столько охраной, сколько охотой на диких зверей. Об этом пишет «Версия» .

Территория бывшего предприятия г-на Дерипаски вошла в особую экономическую зону» Ворота Байкала» где подконтрольная структурам En+ Дерипаски компания «Гранд Байкал» работает над созданием промышленно-рекреационного кластера.

В этом углу России уже действует горнолыжный курорт «Гора Соболиная»: она принадлежит компании «Гранд Байкал».

Байкал, таким образом, снова приносит Дерипаске «золотого тельца» с помощью уже упомянутого Фонда охраны дикой природы Байкала. Этот фонд владеет охотхозяйством на площади в 11 тыс. гектаров.

«Фонд охраны дикой природы озера Байкал» был основан в 2008 г. компанией «Регион Консалт». До 2016 г. эта компания была оформлена на семью Юрия Рогова, которого СМИ называют одним из близких друзей Дерипаски.

После 2016 г. фирмой стал владеть некий Евгений Агарков и кипрский офшор Lampgod Limited.

Сайт Фонда охраны дикой природы озера Байкал рассказывает, что фонд занимается сохранением лесов, а также и восстанавливает популяцию изюбря и кабарги. Видимо, как раз для восстановления популяции руководство Фонда в 2019-2020 годах получало от региональных властей разрешение на добычу лосей, благородных оленей, косуль и бурого медведя. А земли на площади 11 тыс. гектаров как будто случайно относятся к охотничьим угодьям: фонд официально входит в число охотпользователей Иркутской области.

Но по документам землю фонд взял в долгосрочную аренду для научно-исследовательской и образовательной деятельности. И платит всего по 90 руб. за гектар. С 2015 по 2019 годы фонд ежегодно собирал от 10,8 млн до 14,7 млн добровольных взносов и пожертвований. Деньги собирались под благовидным предлогом — на спасение Байкала, но тратились, по большей части на содержание аппарата фонда и охотничьи забавы.

Сам Дерипаска не стесняется выкладывать в Instagram фотографии со своего отдыха на Байкале.

Получается, очень хорошо устроился? Много лет уничтожал озеро Байкал, теперь зарабатывает на возможностях Фонда охраны дикой природы озера Байкал?

Про «зеленый» алюминий

Пресс-служба «Русала» не так давно сообщила, что «Русал» вложил в воплощение экологической инициативы Олега Дерипаски почти 17 млн. рублей. Эти миллионы пойдут «на внедрение экологических инноваций».

Это означает, что «зеленый» алюминий, который компания продвигает на международном и российском рынках, уменьшит углеродный след, чтобы самые требовательные и ответственные мировые потребители алюминия остались довольны.

Похоже, что это очередное очковтирательство, которым издавна так славится сам долларовый миллиардер г-н Дерипаска. Ведь опасность тотального загрязнения озера Байкал сохраняется на очень высоком уровне, поскольку не решены вопросы с ликвидацией 6.5 млн. отходов.

О каком же «зеленом» алюминии тогда идет речь?

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