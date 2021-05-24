Приближенный к Лукашенко и Медведчуку олигарх Воробей заработал 320 млн грн на «Большом строительстве» Зеленского, — СМИ

Компании семьи белорусского олигарха Николая Воробья, приближенного к захватившему власть в Беларуси «президенту» Александру Лукашенко и нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку, зарабатывают на реализации программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

О том, как Николай Воробей пустил деловые корни сразу в несколько стратегических сфер украинской экономики и не попал под санкции СНБО вместе с Виктором Медведчуком — говорится в совместном расследовании программы «Схемы» (проект Радио Свобода и UA: Первый) и программы «Давайце разбирацца» белорусского телеканала «Белсат».

Журналисты обнаружили, что в 2020 году белорусский «нефтебитумный завод» Воробья существенно увеличил поставки битума в Украине. Здесь основными конечными покупателями продукции стали участники «Большого строительства».



Дорожный битум из белорусского завода Воробья поставляется на компанию его сына в Украине, который в свою очередь перепродает его участникам «Большого строительства» уже по более высокой цене. Всего на продажах битума для государственного проекта фирмы семьи белорусского олигарха заработали около 320 миллионов гривен.

Анализируя данные таможни, «Схемы» отметили, что белорусский завод Воробья чаще всего реализовывал свою продукцию в Украину не напрямую, а через украинскую фирму «БелКазТранс Украины» своего 38-летнего сына и полного тезки — Николая Николаевича Воробья, гражданина Украины. А тот при перепродаже субподрядчикам «Большого строительства» выставлял уже гораздо более высокую цену, что в конечном счете увеличивало его финальную стоимость.

В «БелКазТранс Украина» на запрос «Схем» отметили, что компания не является участником проекта «Большая стройка», продает битум большим нефтетрейдерам и не сотрудничает с бюджетными организациями.

Также журналисты рассказали, что поставкой битума деятельность белорусского олигарха Николая Воробья в Украине не ограничивается — начиная с 2019 году он стремительно вошел сразу в три стратегические сферы украинской экономики.

Например, в 2020 году его белорусская компания «БелКазТранс» импортировала около половины дизельного топлива, которое поставлялось в Украину из Российской Федерации. «Это поставки дизельного топлива из России, по трубопроводу доходят до Гомеля и дальше перегружаются в железнодорожные вагоны и поставляются в Украину. Это просто посреднические услуги «, — рассказал главный редактор профильного журнала» Нефтерынок «Александр Сиренко.

Журналисты обратили внимание, что украинские активы белорусского олигарха оформлены на членов его семьи, граждан Украины. Компания его сына, «БелКазТранс Украина», кроме импорта битума, в 2020 году обеспечивала логистику при импорте российского угля для украинских металлургических предприятий и электростанций.

«Каким-либо компаниям, кроме» БелКазТранс Украина «, не давали согласие на перевозку чиновники российских железных дорог. По информации от наших членских компаний, которые потеряли долю на рынке — это почти 100%. По объемам это — самый большой транзитер», — рассказывает президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко.

Журналисты также обнаружили, что услугами компании сына Николая Воробья пользуются крупнейшие промышленные группы Украины. «Согласно данным от источников» Схем «в налоговой, с марта 2020-го и до сих пор эта компания регулярно получает оплату за свои экспедиторские услуги от крупнейших потребителей угля в Украине — холдингов» Метинвест «и» ДТЭК «Рината Ахметова и» Интерпайп » Виктора Пинчука», — говорится в материале.

В «ДТЭК» заявили, что действительно с весны 2020 сотрудничали с «БелКазТранс Украина». Но пока не работают с этой компанией напрямую. В его же холдинге «Метинвест» подтвердили, что до сих пор сотрудничают с «БелКазТранс Украины», но отметили, что выбрали ее на тендерной площадке. В компании Виктора Пинчука комментариев к публикации не предоставили.

Помимо обеспечения логистики, структуры, связанные с белорусским олигархом, занимались непосредственно импортом угля в Украине в условиях, когда российские власти выдавала разрешения на поставки этого сырья в Украине.

В декабря 2019 года эстонская компания NT Marin, которую журналисты связывают с Николаем Воробьем, получила разрешение от российского правительства почти 50 процентов от поставок угля в Украине. В марте 2020 крупнейшие импортеры смогли получить такие разрешения самостоятельно. Но, как обнаружили «Схемы», в 2021 году NT Marin продолжила в качестве посредника импортировать уголь. В конце марта в Украине начала поставки также другая эстонская фирма, связанная с Воробьем — NT Bunkering. В то же время эти эстонские компании (NT Bunkering и NT Marine) в течение 2018-2020 годов доставляли нефтепродукты российского «Новошахтинского завода нефтепродуктов» (ОАО «НЗНП») в ЕС (в частности в Эстонию) и Украины.

«То есть компании с орбиты белорусского олигарха Николая Воробья сотрудничали с российским заводом Медведчука» Новошахтинский завод нефтепродуктов «(ОАО» НЗНП «) — в течение 2018-2020 лет доставляли в Европу и Украину продукцию завода. Но сам белорусский олигарх Николай Воробей не попал под украинские санкции, хотя сотрудничал с тем бизнесом Виктора Медведчука, который был основанием для введения санкций СНБО относительно украинского политика и связанных с ним структур», — говорится в материале» Схем «.

Виктор Медведчук отрицает сотрудничество с Николаем Воробьем. На вопрос журналистов программы «Схемы», какие у них отношения, Медведчук ответил: «Мы дружим. Никаких общих бизнес-интересов нет и никогда не было «.

Журналисты установили, что в Украине живет два сына Воробья от предыдущего брака, а часть семьи вовлечена в бизнес белорусского олигарха. Кроме старшего сына Николая, продажей нефтепродуктов занимается его жена (невестка олигарха) — Валерия Воробей — через украинскую компанию «Укрбелнафтопродукт».

Ответы от Николая Воробья на информационный запрос журналисты не получили.