Оля Полякова продемонструвала зухвалий образ, показавши пишні груди

Популярна українська співачка Оля Полякова ошелешила мережу своєю новою публікацією в соцмережі Instagram. Нещодавно артистка запостила світлину, на якій продемонструвала зухвалий образ.

Оля Полякова постала перед камерою в яскравому вбранні з леопардовим принтом. Жінка одягнула відвертий топ яскраво-зеленого кольору, засвітивши оголені груди. Також на своє спокусливе тіло знаменитість накинула яскравий піджак.

Неабияк Оля Полякова здивувала фанів своєю зачіскою. Артистка продемонструвала коротке волосся, яке було підняте вгору. Також виконавиця зробила яскравий макіяж й доповнила образ масивним кольє з леопардом.

На світлині Оля Полякова спокусливо висунула язика та поклала руки на обличчя. У дописі зірка українського шоу-бізнесу повідомила про прем’єру пісні “Взрослая Девочка”, яка зовсім скоро з’явиться в мережі.

Шанувальники відразу оцінили відвертий образ Олі Полякової. Вони заявили, що співачка має красиві груди та особливу зовнішність. Фани засипали виконавицю компліментами та повідомили, що з нетерпінням чекають на новий трек.