В Литве заявили, что спецслужбы РФ насадили и культивируют коррупцию в Украине

Литовские аналитики считают, что Россия распространила коррупцию во многих европейских странах.

Российские спецслужбы с времён развала СССР насаждали коррупцию в системе государственного управления Украины в целях создания «эффективного инструмента влияния в сферах политики, экономики и безопасности». Об этом заявил старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс в комментарии изданию Guildhall.

«Коррупция в Украине напрямую связана с влиянием Российской Федерации, это один из инструментов российских спецслужб. Коррупция внедряется и используется Кремлем по всему миру для достижения всех возможных целей – политических, экономических, в сфере безопасности. На коррупции строился кремлёвский режим, как минимум с развала СССР, в том числе путинский, и точно также спецслужбы РФ «помогали» строить государственную систему в Украине и других европейских странах», – заявил Лауринавичюс.

Аналитик утверждает, что Россия сделала это с целью «полностью контролировать Украину».

«То положение дел, которое мы имеем сегодня – результат такой культивации коррупции в Украине при помощи россиян. Весьма эффективный инструмент влияния», – считает Лауринавичюс.

Напомним, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что на проекте «Большое строительство» нет коррупции, а подобные заявления не имеют никаких оснований.