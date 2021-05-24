ООО «Евротерминал»: воруют миллионы плюют на законы

Как команда Геннадия Труханова обвела АМКУ вокруг пальца в вопросе разрушения монополии скандальной фирмы “Евротерминал” к дороге Одесского порта.

24 апреля апелляционный Хозсуд Одесской области может поставить точку в споре про то, надо ли строить дорогу в объезд ООО “Евротерминала”. Ранее Антимонопольный комитет Украины обратился с иском к Исполкому Одесского горсовета, чтобы обязать ответчика выполнить “пункт 2 резолютивной части решения комитета от 25.04.2019 № 287-р, а именно: предусмотреть возможность заезда грузового автотранспорта в Одесский морской торговый порт без потребления платных услуг “Евротерминала”.

Эта компания в 2009 году установила плату за проезд в размере 17 долларов к порту “Южный”. В 2016 году Одесский горсовет ограничил альтернативные пути в порт кроме как через территорию “Евротерминала”. Объехать его оказалось невозможно, что вызвало и вызывает жгучее негодование украинского бизнеса.

Такая услужливость Одесской мэрии оказалась объяснима. “Евротерминал” зарегистрирован на кипрскую Norrington Holdings Limited. Ее бенефициар Павел Лисицын также руководил британской Sintez U.K. Ltd, входившей в группу “Синтез”, одним из основателей которой был Александр Жуков. В 2001 году итальянская полиция задерживала того по подозрению в незаконной торговле оружием. По данным OCCRP, Александр Ангерт, Жуков и действующий мэр Одессы Геннадий Труханов были членами одной преступной группировки.

В 2017-м АМКУ наказал “Евротерминал” штрафом за злоупотребление монополией. Компания проиграла все суды и уплатила штраф. Однако обязательства так и не выполнила, продолжая собирать с перевозчиков плату за проезд. В июле 2019 Комитет открыл новое дело и почти сразу закрыл после того, как “Евротерминал” согласился “снизить” свои расценки с $17 до $16,7.

Комитет тем временем переключился на власти Одессы. Вначале он попытался признать незаконным решение горсовета Одессы от 2016 года, узаконившего монополию “Евротерминала”, однако в 2020 году с треском проиграл все судебные инстанции. Теперь Комитет требует обязать мэрию выполнить свои рекомендации от апреля 2019 года.

В мэрии Одессы с обвинением в саботаже не согласны. Там взялись за дело, засучив рукава: создали рабочую группу, подписали меморандум с портом “Южный” и разработали сам проект. И местный суд посчитал, что город сделал достаточно.

“Глагол “предусмотреть” проезд, в данном случае, означает планировать, проектировать что-нибудь, что и было сделано ответчиком (горсоветом Одессы – ред.)”, – говорится в решении Хозсуда Одесской области. Апелляция на него назначена на 24 апреля.

Даже если она будет в пользу АМКУ, формально это не будет иметь прикладного применения. Ведь в конце 2020 года Служба автомобильных дорог в Одесской области “Укравтодора” огласила тендер на строительство новой дороги, в результате которого в конце февраля 2021 года уже подписала контракт стоимостью 2,20 млрд грн с компанией “Ростдорстрой”, считающейся, к слову, не чуждой окружению того же Труханова.

Но не стоит считать, что теперь мяч всецело на стороне государственного “Укравтодора”, который отвечает в вертикали власти за программу “Большая стройка” Владимира Зеленского, лично обещавшего бизнесу (в Кабмин официально жаловалась Европейская бизнес-ассоциация) обеспечить альтернативный проезд.

Ведь от мэрии Одессы все равно продолжает зависеть много щекотливых нюансов, которые могут как ускорить проект, так его и застопорить.

Например, разработка и утверждение на сессии проекта землеустройства по отводу земельных участков общей площадью около 20,5 га, снос части жилых строений и т. п. Если заглянуть внутрь контракта, подписанного по итогам тендера, можно увидеть, что сроки финансирования почти полностью смещены на 2022 год.

Дав такой вялый старт стройке, с одной стороны, формально не нарушили обещание Зеленского, а с другой, приблизили появление альтернативного “евротерминаловскому” проезда к порту “Южный” лишь на бумаге.