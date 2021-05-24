«Секс-скандал» с Меладзе обернулся «крахом»: Ани Лорак потеряла бизнес в России

«Засветившись» в скандале с «приставаниями» Константина Меладзе, украинская певица Ани Лорак могла обратить на себя внимания фискальных органов РФ, где она сейчас проживает. И в результате налоговая страны-агрессора начала ликвидацию компании украинки. Об этом пишет КП со ссылкой на юриста Михаил Алексеева.

По его словам, официально причина закрытия «Ани Лорак Продакшн» — то, что юридический адрес фирмы не соответствует фактическому.

«История с ликвидацией компаний в связи с недостоверным адресом — на самом деле, очень распространенное явление. И под каток этого правила попало великое множество самых разных бизнесов, в том числе звездных. Смысл в том, что у любого юрлица должен быть конкретный юридический адрес, по которому фирма реально будет находиться», — отметил Алексеев.

Он отмечает, что, в то же время, государство по-разному относилось к этой норме. Так, смена локаций ничем не грозила компаниям. Юрист добавил, ООО «Ани Лорак Продакшн», учредителем и директором которой является Каролина Куек, была «вполне приличная».

«По крайней мере, по последней бухгалтерской отчетности за 2019 год, выручка составляла 40 миллионов, прибыль — 15 млн. Теперь, если фирма будет закрыта из-за недостоверного адреса, артистка будет наказана: несколько лет она не сможет открывать и возглавлять компании», — отметил Алексеев.

В издании подчеркнули, что возможные проблемы у фирмы Ани Лорак могут быть связаны с ее ранним заявлением о том, что Константин Меладзе испытывал к ней симпатию. После в сети появились заявления о том, что Лорак не умеет петь, и использует для концертных шоу деньги неизвестного происхождения. Многие блогеры отмечают «заказной душок» сообщений.

Примерно через месяц после своих слов Ани Лорак заявила, что ее рассказ о Константине Меладзе «перекрутили и извратили». И что она «с уважением и любовью» относится к Меладзе.

ООО «Ани Лорак продакшн» было зарегистрировано 24 сентября 2015. Основной вид деятельности — область исполнительских искусств. Это не единственное предприятие, зарегистрированное на украинскую артистку в России, — остается еще действующее ИП Куек Каролина Мирославовна.