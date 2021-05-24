Шатун для Авакова: ждать ли отставки главы МВД

Зеленский намекнул, что отставка министра внутренних дел — не такая уж и фантастика

Кроме министерств экономики, инфраструктуры и здравоохранения, чьи руководители сменились на прошлой неделе, кресло раскачивают, причем серьезно, и под абсолютным долгожителем Кабмина, главой МВД Арсеном Аваковым. Он находится на своей должности больше, чем кто-либо из его предшественников мог даже мечтать: по состоянию на сегодня — 2643 дня. Собеседники, близкие к Банковой, говорят о противостоянии, которое ведет министр и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Впрочем, напряжение очевидно уже и безо всяких инсайдов. Чем чревато очередное обострение и удастся ли сдвинуть с кресла главу МВД на этот раз, узнали «Вести».

Приветы министру

В ходе пресс-конференции президента в прошлый четверг сигнал тревоги для Арсена Авакова прозвучал отчетливо. Он касался дела об убийстве журналиста «Радио Вести» Павла Шеремета, более конкретно — невнятных доказательств вины фигурантов, задержанных 1,5 года назад и помещенных под арест (правда, сегодня уже отпущенных под домашний арест) — Яны Дугарь, Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко.

«Мне не все равно (что будет с фигурантами «дела Шеремета». — Авт.) — если осудили незаконно, то вы знаете, я буду серьезно говорить с министром Аваковым. Может ли он остаться в такой ситуации. Он это знает, и мы понимаем всю сложность этого процесса», — отрезал президент.

Повод формальный: Аваков де-юре имеет опосредованное отношение к делу, т. к. с ноября 2015-го МВД не курирует расследование уголовных производств. «На самом деле, обвиняемые по делу Шеремета были задержаны по указанию генпрокурора Руслана Рябошапки, который вместе со своим первым замом, Виталием Касько, руководил расследованием и даже уволил прокуроров ГПУ, которые отказались подписывать подозрения», — напоминает журналист-расследователь Владимир Бойко.

Но это, разумеется, далеко не первый «привет» министру, которого за уровень аппаратного веса в Кабмине называют «не первым, но и не вторым» — на него, по разным данным, ориентируются от 5 до 8 членов Кабмина из 23. Отставку глав Мининфраструктуры Владислава Криклия и Минздрава Максима Степанова на прошлой неделе также называют попыткой ослабления Авакова.

«Третий министр, экономики, которого уволила Рада, подыгрывал Авакову — к примеру, когда МВД захотело переключить на себя вопрос с весовыми комплексами, получив полномочия взвешивать грузовики (потенциально привлекательный момент с точки зрения коррупции. — Авт.), Игорь Петрашко дал положительное заключение от своего ведомства», — сказал один из наших собеседников.

Еще два повода для недовольства называет политолог Руслан Бортник. «Это и неголосование за решения по добывающим компаниям в СНБО, и довыборы в парламент по округу на Прикарпатье, где в условиях недостаточно убедительной победы Вирастюка (кандидат от СН. — Авт.) Нацполиция де-факто самоустранилась и пришлось делать ставку на СБУ», — убежден эксперт.

Отдельно недовольство могло вызвать высказывание Авакова от 24 апреля, когда тот заявил о необходимости признать геноцид армян на государственном уровне. В этом, весьма щекотливом, вопросе этнический армянин Аваков ткнул в больное место — Киев и так не знал, как реагировать на признание событий 1915 года геноцидом со стороны президента США (при этом декларируется, что Турция и Азербайджан являются партнерами Украины).

«Соберет Антимайдан»

Разумеется, сам Аваков принимает контрмеры. В его министерском «портфеле» свои информповоды: во-первых, в середине апреля он провел показательный «смотр» вверенных ему сил Нацгвардии и Госпогранслужбы. Там он заявил на камеры о «российской бешеной собаке, которая стоит у наших границ» (эту фразу потом использовали в промороликах самого Авакова, которые «разгоняла» Нацгвардия).

Во-вторых, разовые и «шоковые» мероприятия — как спецоперация МВД с кодовым названием «Форсирование Днепра» по задержанию двух воров в законе Сергея «Умки» Олейника и Лаши «Свана» Джачвлиани (оба были очень важным звеном на карте уголовного мира Украины). В-третьих, это участие в официальных мероприятиях: например, Форуме «Украина-30» Владимира Зеленского в середине мая, где тот показал новые французские вертолеты, закупленные для МВД, и не только.

«Аваков представил Стратегию общественной безопасности и гражданской защиты. По сути, это стратегия дальнейшего развития его ведомства, — отмечает политолог Владимир Фесенко. — Показательно, например, что МВД реагирует на реформу децентрализации. В территориальных громадах реализуют специальный проект «полицейский офицер громады». Это, как я понимаю, нечто вроде прежних «участковых».

Однако эти позитивные для министра новости «гасят» при помощи расследований. А появление громких фактов о коррупции, пусть даже не вполне доказуемых, очень часто свидетельствует о «раскачке» их фигуранта. В случае с Аваковым таким медийным «симптомом» стало расследование проекта «Слідство.Інфо» о бизнесе сына Авакова, Александра, который за последние годы стал собственником четырехэтажного офисного здания рядом с Офисом президента и семиэтажной гостиницы. Факты увязывают Авакова-младшего с другом главы МВД, экс-нардепом Игорем Котвицким, а также с экс-главой Минфина Оксаной Маркаровой, которая недавно отправилась послом Украины в США.

Появись расследование в любое другое время — осталось бы незамеченным, но сейчас его активно «разгоняют» по медиаресурсам. Причина, по которой Банковую может перестать устраивать Аваков в должности главы МВД, очевидна — это усиление президентской вертикали власти. Слишком автономный министр воспринимается как препятствие для этого процесса.

«Аваков руководит 300 тыс. человек: это Нацполиция, ГосЧС, Нацгвардия, Госпогранслужба. Он также имеет влияние на радикалов и антирадикалов, да и в целом обладает огромным весом. Именно поэтому попытка его сбить может стать большой ошибкой Зеленского: его связка с Аваковым важна. К примеру, если сейчас против Зе попытаются собрать Майдан, он не сможет собрать свой «Антимайдан». Нет у него таких ресурсов! А вот с Арсеном Борисовичем играть в такие игры опасно, он в такие игры играть не будет — мигом наклеит ярлыки «руки Кремля» и со всей жесткостью закона обрушится на супостата», — рассуждает политтехнолог Андрей Золотарев.

Дождутся выборов в Харькове

Естественными союзниками Авакова при этом является часть местных элит: к примеру, в его базовом регионе — Харькове, а также в Одессе и Киевской области. В конце прошлой недели появились данные о сближении главы МВД с Виталием Кличко, которого также начали «кошмарить» центральные власти. Другие элиты, например, на Закарпатье с удовольствием предпочтут избавиться от министра — так, в ходе недавней поездки журналиста «Вестей» на Закарпатье несколько человек сообщили о вероятно незаконных плантациях орехов на общественной земле в районе Берегово и Хуста, которые якобы принадлежат Авакову.

«Чтобы противодействовать отставке, думаю, Аваков будет искать поддержки у западных партнеров, во-вторых, он может использовать инструменты уличного характера, намекнуть власти на ее хрупкость без Авакова, — говорит «Вестям» Бортник. — Союзниками могут быть как региональные элиты, так и оппонирующие центральные элиты. И я бы удивился, если бы Аваков рассматривал ситуацию без отдельных олигархов, с которыми у центральной власти возникла проблема».

Но у Авакова немало и столь же естественных противников. «Тот же Петр Порошенко со товарищи не забудут, благодаря кому им не удалось натянуть избирательную «сетку» на Украину в 2019-м, — говорит «Вестям» Золотарев. — Не изменилось отношение к нему и у «соросят», и у значительной части патриотической общественности, раздражитель для которой — дело Шеремета, а ранее — дело Гандзюк. Отношение к нему там точно не улучшилось».

А вот когда раскачка министра может завершиться принятием кадровых решений — вопрос. Дело в том, что в базовом для Авакова городе, Харькове, в октябре должны состояться выборы мэра. И так получилось, что ставка Банковой там совпадает с той, что сделал Арсен Аваков, — это Игорь Терехов, нынешний и. о. мэра и глава горсовета.

«Еще один скандальный провал вполне может стоить министру должности. А такой провал очень вероятен, ведь еще один общий проект у Банковой и Авакова есть, — утверждает политолог Владимир Цыбулько, напоминая, что кандидат власти успел встрять в несколько медийных скандалов. — Тогда публичная картина выйдет не очень приятная, Аваков и ОП поддерживают коррупционера, а Зеленскому снова придется краснеть и объяснять».

В любом случае «раскачка» Авакова, скорее всего, резюмируется в попытку его сноса осенью. «Харьков — серьезный аргумент, чтобы не бить горшки, по крайней мере до выборов, — потеря Харькова может оказаться поворотным моментом», — утверждает Золотарев.

Поссорился с диджеями

Недовольны Аваковым и столичные тусовщики, собравшие 21 мая под зданием Подольского РУВД в Киеве акцию-вечеринку в знак протеста против «налетов» на популярные в столице клубы и арт-пространства. Митинг назвали «Остановим сафари милиции на Подоле». В выходные целые взводы правоохранителей вторгались с рейдами в клубы, обыскивали и даже задерживали посетителей: 15 мая — в клубах Closer и в Mezzanine, 2c1b. Также полицейские силой разогнали посетителей бара 20FT Radio.

На акции было до тысячи человек, там играла техно- и электромузыка. Участники в основном молодые люди в яркой одежде. Они рассказывали, что часто посещают заведения, на которые делали налеты, и могут себя отнести к культурной сфере — на акции были художники, музыканты, диджеи.

«Повсеместно мне рассказывали, что полицейские стояли едва ли не под входом в клуб, ждали, пока выйдет кто-то, чаще всего кто-то поярче или кто-то, кто громко себя ведет, — их обыскивали. Даже рапортов никаких не писали, просто предлагали решить вопрос за конкретную сумму, если что-то находили. Цена переваливала за несколько тысяч гривен», — рассказывает «Вестям» Андрей, который часто посещает вечеринки на Подоле.

Владельцы заведений говорят, что это старый, добрый прессинг. Полиция якобы пытается додавить их, чтобы те согласились платить за крышу и возможность нормально работать. Если они не согласятся — силовики продолжат кошмарить заведения, создавая им тем самым репутацию небезопасного места.

«Нижнеюрковская — это конгломерат заведений, которые не хотят платить за крышу. Поэтому кошмарят гостей заведения, чтобы образовалось впечатление, что здесь опасно, некомфортно», — заявил арендатор одного из заведений Янис Корчинский. Эта практика активизировалась с началом карантина в Украине — правоохранители якобы могут давить на владельцев заведений, чтобы те платили за беспрепятственную работу.

Полицейские же, в свою очередь, утверждают, что клубы, в которые они часто наведываются, якобы наркопритоны.

vesti.ua