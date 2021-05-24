Повінь – зміна системи

Menu
Close

Компания Ryanair заявила, что о бомбе, которая якобы находится на борту самолета, сообщили белорусские власти

24.05.2021

Компания Ryanair в комментарии «Новой газете» сообщила, что именно белорусские диспетчеры сообщили самолету, следовавшему из Афин в Вильнюс, что на борту якобы находится бомба. Также белорусская сторона направила самолет в минский аэропорт.

Напомним, на борту самолета Ryanair находился журналист Роман Протасевич. Лукашенко распорядился поднять в небо истребитель, чтобы тот сопроводил пассажирский рейс в минский аэропорт.

Страны Запада называют действия белорусских властей актом государственного терроризма.

Читайте також:   У Донецьку в ряди бойовиків «ДНР» заманюють шансоном
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *