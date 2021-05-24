Компания Ryanair заявила, что о бомбе, которая якобы находится на борту самолета, сообщили белорусские власти

Компания Ryanair в комментарии «Новой газете» сообщила, что именно белорусские диспетчеры сообщили самолету, следовавшему из Афин в Вильнюс, что на борту якобы находится бомба. Также белорусская сторона направила самолет в минский аэропорт.

Напомним, на борту самолета Ryanair находился журналист Роман Протасевич. Лукашенко распорядился поднять в небо истребитель, чтобы тот сопроводил пассажирский рейс в минский аэропорт.

Страны Запада называют действия белорусских властей актом государственного терроризма.