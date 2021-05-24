Владимир Соловьев объяснил, почему он не «пропагандист, который живет на деньги бюджета»

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на обвинения в том, что он «пропагандист, который живет на деньги бюджета».

«Я вообще очень люблю, когда мне рассказывают, что я живу на бюджет. „Вы пропагандисты, вы живете на деньги бюджета!“ Хочется сказать, что я вообще-то зарабатываю деньги бюджета, потому что телевидение продает рекламу. Все мои передачи, которые я делал на всех каналах, где я работал, всегда были настолько высокорейтинговые, что рекламный слот стоил сумасшедших денег. Так что я всегда приносил деньги [каналам], а не забирал их», — заявил Соловьев во время своей лекции на марафоне «Новое знание».

Когда модератор лекции Соловьева уточнила вопрос — «задевают ли его такие обвинения», телеведущий сказал, что «наслаждается этим».

Напомним, летом 2019 года оппозиционный политик Алексей Навальный выпустил ролик, в котором заявил, что у Владимира Соловьева и пяти его детей есть вид на жительство в Италии. Еще чуть ранее ФБК* рассказывал о недвижимости Соловьева в Италии. Так, по версии ФБК, только один принадлежащий телеведущему дом на озере Комо оценивается в 9 млн евро. По данным ФБК, у Соловьева есть еще одно итальянское поместье: вилла якобы расположена в коммуне Менаджо, в 11 километрах от первой виллы Соловьева. Поместье размещается на земельном участке в 37 соток. Есть основной дом, площадью почти 300 квадратных метров (без учета балкона и веранды), сообщали в ФБК. В ролике фонда говорилось, что в нем 14 помещений: пять спален, пять ванных комнат, гостиная, кухня и т. д. Также есть и гостевой дом в 90 квадратных метров. Новая вилла может быть оценена примерно в 1,5 млн евро, или 114 млн рублей, говорили в ФБК.

Впоследствии телеведущий Соловьев рассказал, как, по его мнению, сочетаются его итальянская вилла и патриотизм: «Когда говорят: почему ты покупаешь за границей? Мало того, что дом в Италии очень мне нравится. Все было очень просто — у меня большая семья. Когда я вывожу всех отдыхать, это человек пятнадцать. Я посчитал, что даже в Греции вывезти пятнадцать человек стоит столько денег, что за два-три года отбивается, если ты тупо копишь, потому что цены, когда я покупал, были ниже, чем в Подмосковье на Рублевке».

По данным The Insider, в год Соловьев зарабатывает 52,6 млн рублей.