Мишустин дал поручения по итогам отчета в Госдуме

Кроме того, глава Правительства поручил направить 100 млрд рублей на дорожное строительство, следует из списка поручений по итогам отчета Кабмина в Госдуме, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на соответствующий документ .

Отмечается, что российские министерства и ведомства «в ближайшее время займутся решением важных для граждан и бизнеса проблем».

Так, Мишустин поручил проработать введение стандарта доли расходов на оплату ЖКХ. В учет нужно взять индивидуальные особенности каждого региона. Этим вопросом займутся Минэкономики, Минтруд, Минстрой и Минфин до 1 июля 2021 года.

Минтрансу выделяется из резерва 100 млрд рублей на дорожное строительства. Поручено Минфину до 10 июня.

Также нужно создать рабочую группу по завершению доработки проекта закона о строительства многофункциональных зданий. Курировать вопрос будет зампредседателя Правительства Марат Хуснуллин, до 1 июля.

Необходимо подготовить предложения по модернизации системы управления в рамках реализации национальных целей развития. Этим займутся Минэкономики, Минфин и другие заинтересованные органы. До 30 июня.

Мишустин поручил актуализировать и утвердить планы импортозамещения до Минпромторгу, Минэнерго и Минсельхозу. В документе указана проработка предложения о введении дополнительных мер государственной поддержки импортозамещения до 15 июля текущего года.

Мишустин направит не менее 25 млрд рублей на предоставление специальной медпомощи. И еще порядка 25 млрд рублей на лечение от COVID-19.

Поручено подготовить проект о выделение средств из резервного фонда Кабмина на объекты здравоохранения в регионах.

В Правительство необходимо внести проект о выделении 9,5 млрд рублей Фонду социального страхования с целью обеспечения людей с ограниченными возможностями техническими средствами реабилитации, а для отдельных категорий ветеранов- протезно-ортопедическими изделиями.

В документе указывается требование проработки увеличения доли дотаций бюджетам регионов страны, а также необходимость предусмотреть норму о том, чтобы исключить из базы по налогу на прибыль организации платежей, которые связаны с возмещением экологического ущерба.

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