3 продукти, які викликають найсильніше здуття живота

Є три продукти, вживання яких потрібно скоротити, якщо здуття живота для вас – це щоденна реальність.

Цибуля ріпчаста

Незважаючи на те, що цибуля вживається в невеликих кількостях, в ній містяться фруктани, які являють собою розчинні волокна, що викликають здуття живота. Деякі люди чутливі до решти сполук, що містяться в цибулі, особливо до сирого овоча, що ще більше підсилює симптоми здуття живота.

Боби

Коли люди думають про продукти, що викликають здуття живота, на думку часто приходять боби. Квасоля корисна, однак, якщо травлення у людини не на належному рівні, вона викличе сильне здуття живота.

Одна з основних причин полягає в тому, що в бобах міститься нетравний цукор, тому в організмі виробляється додатковий газ, що викликає здуття живота.

Цвітна капуста

Цвітна капуста – один з найпоширеніших овочів, який може викликати проблеми з травленням. Вона містить вуглевод, який зветься рафіноза. В організмі людини не вистачає ферментів, необхідних для її розщеплення, тому він проходить через шлунок і тонкий кишечник в неперетравленому вигляді.

Національна служба охорони здоров’я Великобританії попереджає, що людям, які страждають через здуття, слід скоротити вживання цих овочів. Вам також слід виключити газовані напої і пиво, які створюють газ в шлунку, якщо пити їх занадто швидко. Під час їжі ви повинні їсти повільно з закритим ротом, щоб не проковтнути повітря разом з їжею.