Знакомился в Сети с девушками, а затем шантажировал их и избивал: фитнес-тренера подозревают в убийстве любовницы

В Киеве, где недавно погиб мужчина, которого убил обманутый муж, о подозрении сообщили жителю столицы, которого подозревают в совершении умышленного убийства, произошедшего весной 2016 года.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, пять лет назад в Соломенском районе столицы погибла 35-летняя киевлянка. В причастности к ее убийству подозревают 46-летнего жителя Киева.

Он с осени прошлого года находится под стражей — мужчину задержали после того, как он избил битой женщину, вместе с которой приехал на дачу, что в селе Нижняя Дубечня Киевской области. Пострадавшую доставили в больницу с травмами головы, переломами ребер и конечностей, а также многочисленными ушибами. Мужчине тогда сообщили о подозрении в покушении на убийство, суд отправил его в СИЗО.

«Полицейские установили, что злоумышленник с 2012 года встречался с женщинами и жестоко с ними обращался Есть свидетельские показания пострадавших. Во время расследования стало известно о вероятной причастности задержанного к убийству 35-летней киевлянки в Соломенском районе столицы», — говорится в сообщении. Санкция инкриминируемой киевлянину статьи — 15 лет лишения свободы.

Ранее «Надзвичайні новини» сообщали, что подозреваемый знакомился в Сети с девушками, шантажировал, вымогал деньги и избивал их. Он работал врачом-венерологом, а затем увлекся фитнесом и стал тренером.