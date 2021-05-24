НБУ продолжит судиться с банком «Альянс» из-за миллионных махинаций с ОВГЗ

На этих махинациях в свое время заработал один из народных депутатов 7-го созыва

Национальный банк Украины оспорит в кассационном порядке решение судов об отмене штрафа, наложенного регулятором на банк «Альянс».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Указано, что в августе 2019 года Нацбанк оштрафовал банк «Альянс» на 2,6 млн грн по факту рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

Тогда НБУ обнаружил факт проведения банком в качестве брокера циклических операций по продаже одних и тех же облигаций внутреннего займа (ОВГЗ) на сумму более 2,5 млн грн в период с 3 августа 2018 года по 26 июня 2018 года, говорится в сообщении.

Как отмечается, результатом операций стало получение физлицами искусственной инвестиционной прибыли, а юрлицами — инвестиционного убытка.

В частности, 16 физлиц клиентов банка, среди которых один народный депутат 7-го созыва, близкое к нему лицо, помощник депутата 8-го созыва и ряд сотрудников Альянс банка, получили искусственную прибыль на 57,7 млн грн, из которых 56,4 млн грн было обналичено в кассе банка, выяснил регулятор.

«Согласно судебному постановлению, служебные лица АО «Банк Альянс», действуя по предварительному сговору с сотрудниками двух других банков, двух фондовых бирж, брокеров, отдельных физлиц и юрлиц, провели операции по купле-продаже ОВГЗ в режиме так называемого «группового отчета». Такие действия направлены на маскировку незаконного происхождения денег на сумму более 86 млн грн», — говорится в сообщении.

Известно, что подобные операции описаны в Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, резюмировал НБУ.