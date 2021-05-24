Экс-депутат от «Единой России» угнал стадо коров у жителей села в Волгоградской области

В Городищенском районе Волгоградской области экс-депутат Гасан Набиев забрал у пожилых селян стадо коров с пастбища, передает портал V1.RU.

Как сообщили жители поселка Степной, подчиненные Набиева загнали их скот на территорию хозяйства бывшего парламентария, которого выгнали из «Единой России» за оскорбления пенсионеров.

По словам местной жительницы Галины Гребенниковой, стадо коров селян бесплатно паслось на земле фермера Аркадия Дудова. Перед вечерней дойкой к пастбищу приехали две машины с подчиненными экс-депутата, они забрали животных, перегнали их на территорию хозяйства Набиева.

Владельцы коров попытались их забрать, но на территорию комплекса их не пустили. Жители вызвали полицию, которую тоже поначалу отказывались пускать.

«Уже три часа прошло с времени дойки. Выпустить их не можем, забрать не можем. Руководства комплекса нет, они уехало, их это не интересует. Это животное дойное. Оно перестоит и будет болеть!» — пожаловалась местная жительница.

По ее словам, почти все пенсионеры, проживающие в поселке Степной, имеют коров. Это их единственная возможность заработать прибавку к пенсии.

Гасан Набиев был исключен из «Единой России» и решил сложить полномочия депутата Волгоградской областной думы за высказанную на заседании регпарламента фразу «тунеядцы и алкаши» в адрес пенсионеров, получающих минимальные пенсии.

После скандального ухода с должности депутата Гасан Набиев купил ООО «Племенное хозяйство (ПХ) «Степное»» в Городищенском районе. С февраля 2012 года он владел животноводческой фирмой вместе с Мехди Гезаловым, а после сложения полномочий парламентария увеличил свою долю в уставном капитале компании с 50 до 100%. Как рассказывает местный фермер Аркадий Дудов, земли которого соседствуют с территорией Набиева, это не первый случай подобного поведения экс-депутата.