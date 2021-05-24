В Новосибирске СК проверяет краеведа, который раскритиковал празднование Дня Победы

В Новосибирске вызвали в СК местного краеведа Андрея Позднякова, который опубликовал колонку с рассуждениями о том, как в России празднуют День Победы 9 мая. По информации издания «Тайга.Инфо», его проверяют по статье об оправдании нацизма (статья 354.1 УК РФ).

Текст Позднякова «Российское „Можем повторить“ — это ужасно: жесткая колонка о том, как Великую Победу превратили в шоу» вышел на сайте «НГС» 7 мая. Автор рассуждал о необходимости ежегодного шоу с танками 9 мая и о том, каким, по его мнению, должен быть патриотизм.

Большое количество людей с орденами, в том числе от РПЦ, которые ходят по улицам 9 мая, удивляет краеведа и вызывает подозрение, что они «не имеют никакого отношения к Великой Отечественной войне». «Путем простых арифметических операций несложно понять, что они в 1945 году еще даже не родились. Тогда какого черта они здесь делают? У нас, конечно, есть ветераны локальных событий, но давайте учредим какой-то специальный праздник для них, чтобы в этот день им всем можно выходить на улицы во всех своих орденах <…> Кто эти люди, которых мы каждый год чествуем? Расскажите — может, мы просто не в курсе», — отмечает Поздняков.

Он также высказал мнение, что пышным праздником на 9 мая прикрывают отсутствие каких-либо успехов в истории современной России. «Мы ничего не произвели и не сделали. ВВП не растет, мы на 150-м месте по уровню свобод <…>. Гордиться особо нечем, зато мы 76 лет назад — семьдесят шесть! — победили в Великой Отечественной войне. Ну окей», — пишет краевед.

По его словам, празднование 9 мая «затаскали до невозможности», «слили к безумному пафосу». При этом люди не понимают, что делают, когда клеят на машины таблички из серии «Можем повторить» и «На Берлин».

«Во всем мире главный лозунг победы над фашизмом — „Больше никогда“, и другого лозунга быть не может. Российское „Можем повторить“ — это ужасно. Мы можем повторить нападение на Польшу? Сдачу половины территории немцам? Миллионы жертв? Блокаду Ленинграда мы повторим? Что именно повторять собрались?» — задается вопросом автор.

Кроме этого, он говорит, что не хочет, чтобы детей насильно переодевали в солдат на 9 мая, в каждой семье патриотизм воспитывается по-своему. «Когда ты показываешь могилы своих дедов и дома, в которых жили твои предки, когда рассказываешь об истории родного края — не такой, какой ее хочется видеть президенту, а какой она была на самом деле. Каждой нации есть чего стесняться, но об этом надо разговаривать, и разговаривать честно. Только честный нормальный разговор может воспитать честного нормального ребенка», — считает Поздняков.