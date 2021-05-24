Чиновниц Минпромторга отправили под стражу до 19 июля по делу о крупном мошенничестве

Басманный суд отправил под стражу до 19 июля замглавы департамента развития фармацевтической промышленности Ольгу Покидышеву и экс-начальника этого департамента Ольгу Колотилову, передает корреспондент Znak.com.

Ранее в Басманном суде Москвы сообщили, что следствие просит об аресте Покидышевой и Колотиловой по обвинению в крупном мошенничестве. Подробности дела официально не раскрываются.

В Минпромторге сообщили, что министерство, признанное потерпевшей стороной по уголовному делу, всячески способствует его расследованию.

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил «Ъ», что речь идет о хищении почти 500 млн руб. «Средства были похищены путем „виртуальной“ закупки медикаментов, которая в действительности не производилась», — отметил депутат, ссылаясь на свои источники.

В СКР от комментариев воздержались, но, по данным источников «Ъ», близких к следствию, предполагаемые хищения были совершены в 2013–2014 годах, когда Минпромторг объявил несколько конкурсов на закупку лекарств за границей для их последующей сертификации. Сделки проводились не напрямую, а через фирмы-посредники, которые и «кинули» министерство, получив от него деньги, полагает следствие.