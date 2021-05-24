Названо найпопулярніші в українців уживані закордонні авто

За результатами імпорту вживаних авто у квітні 2021 року рейтинг найбільш затребуваних на українському ринку автомобілів очолив Volkswagen Passat.

Відповідний рейтинг опублікував сайті auto.ria. Згідно з його даними, у квітні імпорт авто з пробігом встановив рекорд у 40,5 тисяч легковиків. Перша десятка найпопулярніших авто виглядає наступним чином:

Середній вік легковиків склав 8 років. Серед імпорту більше стало представників американського автопрому – при чому, не тільки США, але і Канади, Мексики. Найбільше купують українці автомобілів з бензиновим двигуном, їх в списку більше половини (56,1%). Електрокари у загальній кількості складають всього 1,5%, гібридні – 1,8%, чисто-газові – 1,9%, обладнані ГБО – 8,2%, дизельні – 30,4%.