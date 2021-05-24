Выявлен поджигатель машины основателя портала dtp.kiev.ua

Киевские следователи сообщили о подозрении мужчине, который поджег автомобиль Volkswagen Touareg основателя портала dtp.kiev.ua Владислава Антонова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Это — 22-летний уроженец города Глухова, ранее не судимый. В ходе обыска следователи изъяли из квартиры правонарушителя вещественные доказательства.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, событие случилось в феврале на улице Гоголевской, что в Шевченковском районе столицы.

Оперативники провели комплекс розыскных действий, пересмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что в ночное время суток неизвестный подошел к машине с заранее подготовленной легковоспламеняющейся жидкостью и поджег иномарку. После совершенного злоумышленник скрылся.

LB.ua