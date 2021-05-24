Стомахин: Сахаров – это двуликий Янус. Именно так и вошел он в странную, страшную и безумную историю Совка и пост-Совка

Столетие академика Андрея Сахарова Москва отмечает запретом выставки его фотографий и цитат из его произведений, намечавшейся под открытым небом на Чистопрудном бульваре.

Выставка «не согласована» властями («департаментом культуры» московской сатрапии… пардон, мэрии). Чудом еще держится музей и общественный центр Сахарова, еще существует вопреки всему, хотя и дышит буквально на ладан. Юбилей Сахарова, который в России отмечает – уже минимум лет 20 – лишь горсточка либеральной интеллигенции столиц да правозащитной общественности, исчезающий вид на ледяных просторах этой вечной зимы и Белого Безмолвия, – это воистину «праздник со слезами на глазах».

Единственный, кто не встал при исполнении советского гимна – этого сталинского музона расстрелов – на съезде нардепов в разгар перестройки. Один из очень немногих, кто имел мужество говорить агрессивно-послушному большинству этого съезда – и представляемых им миллионов совков – правду об их преступном государстве, об их кровавой армии, расстреливавшей с воздуха своих же пленных в Афганистане. Камень преткновения, и плюс к этому – пробный камень: великий «освободитель» и «отец перестройки» Горби, не вынеся этой бьющей наотмашь в лицо правды, отключал Сахарову на том съезде микрофон, пишет Борис Стомахин.

Сахаров – это двуликий Янус. Один в двух лицах: А-Янус Полуэктович и У-Янус Полуэктович, описанный Стругацкими в «Понедельнике…». Все сходится: один из них – талантливый ученый, другой – посредственный администратор (директор НИИЧАВО).

Именно так и вошел в странную, страшную и безумную историю Совка и пост-Совка Андрей Дмитриевич Сахаров: как «отец водородной бомбы» – и лауреат Нобелевской премии мира, один в этих двух противоположных ипостасях. Вместо руководства институтом Чародейства и Волшебства – он принял на себя неформальное лидерство в рядах неформального советского правозащитного движения (само возникновение которого в 60-е иначе как чудом назвать сложно). Если официозная Москва и соизволит вообще упомянуть о юбилее – то, несомненно, только как о юбилее выдающегося физика-ядерщика, работавшего на военную (и не оборонную, как это всегда называлось, а как раз-таки захватническую!) мощь СССР. Это звучит кощунством и насмешкой над великим правозащитником – но для России кощунство, насмешка, глумление и запредельный цинизм есть норма, когда ей говорят о правах человека. Эти два слова, по свидетельству политзэчки Марии Алехиной, у вертухаев в мордовском женском лагере в 2013 году вызывали почтения не больше, чем «половая тряпка». О права человека они цинично вытирали ноги всегда, и при Сахарове, и после него, и сейчас. Табличка на здании на углу проспекта Сахарова и Садового кольца в Москве висела и 10 лет назад – но и тогда на ней Сахаров упоминался только как физик-ядерщик, о его правозащитных заслугах там и тогда не было ни слова…

Проспект Сахарова – уже десять лет как символ. Печальный и грустный символ несостоявшейся «Болотной революции» 2011-12 годов в Москве и в России. НЕДОреволюции, цинично, на глазах у миллионов вдруг воспрянувших к борьбе людей, слитой ее вождями – всеми этими тогдашними и нынешними навальными, немцовыми, яшиными… Символ поражения, обмана, предательства и бессилия. Символ обреченности свободы в России. Когда, вопреки тесным объятиям немцовых и навальных в те горячие дни с коммунистами и нацистами, в пику совместным с ними митингами Новодворская и Боровой 4 февраля 2012 года решили провести на проспекте Сахарова свой, отдельный «болотный митинг» БЕЗ коммунистов и нацистов, под чисто либеральными идеями и за чисто либеральное будущее России, – собралось где-то от 200 до 300 человек, не больше. Коммунистическое (красных знамен, как обычно, было больше, чем всех остальных, вместе взятых) шествие и последующий митинг на Болотной в тот же день собрал рекордные, с начала 90-х небывалые в Москве 200 тысяч человек…

Елена Георгиевна Боннэр, вдова Сахарова, не раз писала после смерти Сахарова, что она категорически против установки ему любых памятников в России, потому что с подобными предложениями к ней время от времени обращались. Первое время – еще при Ельцине – Сахаров бывал еще порой нужен для пиара. Режим еще не сделал реставрацию СССР и имперский реванш своим знаменем, – массовый запрос на это, точнее сказать, был уже и тогда, и нарастал последовательно все эти годы, но власти запаздывали. Голоса интеллигенции крупных городов – ЛИБЕРАЛЬНОЙ интеллигенции, ибо всякого рода коммунистическая, «патриотическая», имперско-шовинистическая интеллигенция тоже была и тогда – еще имели какое-то значение. Иначе зачем было бы 21 мая 1996 года действующему президенту и одновременно кандидату в президенты Ельцину самолично ехать на Востряковское кладбище, на самую окраину Москвы, и, под камеры всех федеральных телеканалов, самому возлагать на его могилу букет цветов? Повод был отменный: Сахарову в этот день исполнялось 75 лет…

В Питере памятник Сахарову – уродливый и больше похожий на насмешку – все-таки открыли в 2003 году на Васильевском острове. Открыли, не спрашивая ни Елену Георгиевну, ни вообще кого-либо из родственников, тайком, самовольно и произвольно, вполне в советском стиле. Ельцин еще хотя бы приезжал возлагать цветы на могилу, – но Ельцин и был хотя бы, пусть и недолгое время, коллегой Сахарова по сопредседательству в Межрегиональной депутатской группе. Однако на фоне устроенной им первой агрессии против Ичкерии и геноцида чеченского народа – естественно, Елена Георгиевна считала кощунством и профанацией всей жизни и всех идей Сахарова, если памятник ему будет поставлен лицемерами, изображающими из себя его почитателей, в столице страны, отрекшейся от прав человека и ведущей колониальную геноцидную войну. Путин начал свое восхождение к власти по трупам со взрывов двух домов в Москве, продолжил новым нападением на Ичкерию и новым, еще более свирепым, геноцидом, – но мнение таких людей, как Елена Боннэр или Сергей Ковалев (первый омбудсмен РФ при Ельцине, ушедший в отставку именно по причине несогласия с чеченской бойней) окончательно перестало при нем кого-либо в Кремле и на Лубянке волновать…

И вот сегодня… Хорошо, что Елены Георгиевны уже десять лет как нет в живых, что ей не приходится переживать всё это еще раз… Только недавно, в конце февраля, власти торжественно устраивали в интернете опрос москвичей (но голосовать могли не только москвичи) на тему, кого они хотели бы видеть на Лубянской площади: тот самый памятник «железному Феликсу», который был оттуда убран в августе 1991 вместо штурма здания КГБ (и этим все ограничилось, пар был выпущен в свисток, КГБ уцелело, выжило – и в 2000 году пришло к власти!..) или же новый, еще не отлитый памятник Александру Невскому – ордынскому выкормышу, холую и ставленнику, в XIII веке собиравшему с новгородцев дань для Золотой Орды. Достойный выбор, нечего сказать!!! – и железный палач XX-го века явно выигрывал эту битву у коллаборациониста века XIII-го. Так что опрос, ради хоть какого-то соблюдения остатков хоть каких-то приличий, свернули досрочно – но это не значит, что площадь перед зданием КГБ/ФСБ останется пустовать, ее судьба фактически уже решена.

Все это время, вот уже семь лет, идет необъявленная война против Украины, оккупация части ее территорий, новый геноцид крымских татар во временно оккупированном Россией Крыму; до этого было нападение на Грузию, масса политических убийств по всему миру, одиночных и массовых (как убийство всего польского руководства путем взрыва самолета Качиньского под Смоленском в 2010 году), масса враждебных действий против всех соседей и всего цивилизованного мира, взрывы, отравления, шпионаж, хакерство, пиратство…

Но вот наступает очередной – да не какой-нибудь, а столетний! – юбилей правозащитника Сахарова – и циничный диктатор Путин устами своего пресс-секретаря Пескова заявляет, что он, мол, «президент относится к Сахарову с глубоким уважением, и он сам об этом неоднократно говорил». Циничный массовый убийца, кровавый мясник, диктатор, чекист, международный террорист №1 относится, видите ли, «с уважением» к гуманисту и правозащитнику, которого его ведомство травило и истязало при жизни – и намерен, оказывается, поставить памятник Сахарову в Москве, на проспекте Сахарова!…

Апофеоз лицемерия и цинизма! При этом сообщается также, что Путин согласился, оказывается, по этому поводу еще в декабре 2020 года с предложением своего «Совета по правам человека при президенте» – отвратительного и позорного учреждения сервильных «правозащитников», не брезгующих садиться за один стол с кровавым упырем и палачом целых народов. Это они, оказывается, эти дешевки-«правозащитники», чекистские холуи, которые еще в 1999 признавали «право государства» проводить «контртеррористическую операцию в Чечне», но хотели, видите ли, чтобы при этом не нарушались права человека, – они подсказали Путину, что скоро юбилей Сахарова и что памятника Сахарову очень не хватает в столице империи-убийцы. Что ж, какая страна – такие и «правозащитники»…

Не надо думать, что хотя бы одну из двух ипостасей Сахарова ОНИ по-настоящему уважают. Всю свою молодость он работал на них, и вклад его в вооружение этого преступного государства средствами для шантажа всего человечества более чем значителен, к сожалению. Но никакие прежние заслуги не считаются: де-факто на Сахарова распространяется тот же принцип, что и на Литвиненко или Скрипаля. Перебежчиков, бывших СВОИХ – эта чекистская банда не прощает! И хотя формально Сахаров не был сотрудником спецслужб – но фактически он мог вызывать у них только такое же отношение, какое вызывали перебежчики и «предатели» из их рядов и в советское время, Пеньковский какой-нибудь, например. Или Гордиевский. Или Виктор Суворов. То есть, лютую, непримиримую, смертельную ненависть.

И это не пустые слова. Публикаций о том, что Сахаров умер в 1989 году не сам по себе, не своей смертью, было не так уж и мало за прошедшие с тех пор почти треть столетия. Эта версия не стала мейнстримом, но отмахнуться от нее совсем не получается. Она упоминается даже в статье о нем в Википедии. Упомянутый там известный правозащитник Сергей Григорьянц в своих мемуарах совершенно четко и недвусмысленно доказывает, что Сахаров был отравлен КГБ, т.к. со своей всемирной известностью и депутатскими возможностями мешал чекистам по «плану Андропова» проводить бутафорскую, имитационную «демократизацию» и «перестройку», рассчитанную на пускание пыли в глаза Западу и на получение от него под эти имитационные «реформы» средств на модернизацию намертво увязшей в болоте советской экономики и всей системы в целом.

Чекисты вовсе не собирались ни распускать СССР, ни всерьез вводить какие-то свободы и права, ни допускать на основе этих прав и свобод формирование каких-то общественных и политических структур, которые не могли бы контролировать и которыми не могли бы управлять… Руль просто вырвало из рук компартии самим ходом событий, их бешеным потоком, точнее, как только они открыли совсем для другой цели этот клапан, – и Сахаров еще тогда, к конце 80-х, понимал, что, собственно, происходит. Имитационный, фейковый, как сейчас говорят, характер всей этой «перестройки и гласности» сверху он, вернувшись из ссылки, распознал достаточно быстро – и мог благодаря своей известности и влиянию расстроить планы чекистов.

Между прочим, одной из не меркнущих по сей день заслуг Сахарова остается проект новой советской конституции, написанный и поданный им властям в тот короткий промежуток, между возвращением из ссылки и смертью. Хотя потом, уже в путинские годы, Владимир Буковский и говорил в одном из интервью, что «Андрей Дмитриевич был милейшим человеком, но он ничего не понимал в политике»; хотя Сахаров был сторонником несбыточной и нереализуемой теории «конвергенции» капитализма и социализма; хотя даже в своем проекте конституции он признавал ту же самую советскую власть и назвал его «Проект конституции Союза СОВЕТСКИХ Республик Европы и Азии» – но со всем этим можно было примириться ради одной только 25-й статьи в его проекте конституции:

«25. Первоначально структурными составными частями Союза Советских Республик Европы и Азии являются Союзные и Автономные республики. Национальные автономные области и Национальные округа бывшего Союза Советских Социалистических Республик. Бывшая РСФСР образует республику Россия и ряд других республик. Россия разделена на четыре экономических района – Европейская Россия, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь. Каждый экономический район имеет полную экономическую самостоятельность, а также самостоятельность в ряде других функций в соответствии со Специальным протоколом.»

Эта статья предусматривала то, с чем потом так упорно боролся еще Ельцин: все внутрироссийские автономные республики обретают статус союзных. Это было то самое, чего для Ичкерии требовал ее президент, генерал Дудаев: в одном из своих интервью времен первой агрессии РФ против ЧРИ он говорит, что ЧРИ в 1990 году повысила свой статус до союзной республики и могла бы подписать, пожалуй, новый союзный договор (подписание которого сорвало появление на сцене ГКЧП), но уж в РФ-то Ичкерия точно никогда не входила и входить на намерена!..

Если бы идея Сахарова о равенстве всех территориальных образований внутри СССР, союзных и автономных, победила тогда – то не было бы, как минимум, двух кровавых русско-чеченских войск. Потому что не было бы и самой России, она давно распалась бы вслед за СССР, республики Кавказа, Идель-Урала и пр. были бы уже давно независимы…

Именно распад и полная ликвидация России, ликвидация подчистую, под корень, этой исторически преступной имперской и диктаторской государственности может решить наконец вопрос, с которым столкнулось в начале XXI века человечество: что делать с Россией? Никакие реформы невозможны, это доказано уже много раз. Последняя, самая грандиозная, попытка реформирования, вестернизации и модернизации России, превращения ее в цивилизованное западное государство, провалилась 21 год назад практически на наших глазах: она заняла период с начала 1987 года, если точкой отсчета взять освобождение тогда Горбачевым первых советских политзаключенных (самым первым освобожденным был Григорьянц) – и до избрания подполковника КГБ СССР президентом в марте 2000 года. За эти 13 лет Россия зашла на Запад дальше, чем когда-либо еще за всю ее историю. А поскольку в обе стороны от своей оси маятник качается одинаково; и поскольку провал этой грандиозной попытки был к концу ее уже совершенно ясен – то у понимающих суть происходящего наблюдателей и было уже летом 1999 года ясное ощущение, что после Ельцина начнется что-то страшное…

Кажется, после возвращения из ссылки, в последние годы, Сахаров таки понял окончательно, что эта страна неисправима, что население ее остается кондовым, тоталитарным, рабским, сталинистским, несмотря ни на какую «перестройку», гласность» и «демократию», тем паче – инспирированные КГБ как спецоперация. Что надо спасать не Россию, а ОТ России. Что ничего хорошего все равно не получится, судя хотя бы по истерике агрессивно-послушного большинства съезда нардепов, оравшего на него, визжавшего, улюлюкавшего и топавшего ногами. И он оказался прав, – в том и состоит гениальность, чтобы уметь понимать происходящее правильно и по-настоящему предвидеть будущее надолго вперед. Сегодняшняя Россия – это СССР 2.0, тот же тоталитарный советский режим, вид сбоку. Сегодня Андрея Дмитриевича не сгоняли бы с трибуны и не отключали бы ему микрофон, как в 1989, – нет, его и близко не подпустили бы к трибуне! И не позволили бы никуда избираться, никаким депутатом, еще чего!… Он стоял бы сегодня, как в реальности стоял полвека назад, «у закрытых дверей открытого суда» – только уже над политзэками сегодняшними.

Этот урок человечество не должно игнорировать. Опыт всей истории России, и особенно истории самой крупной попытки очеловечить этого Калибана в конце ХХ – начале XXI века, необходимо детально проработать, усвоить и сделать из него выводы на будущее. Главный из этих выводов – что Россия нереформируема, безнадежна, что она яростно отвергает все реформы, сжирая живьем их авторов, и упорно возвращается к своему естеству, к исконному, имманентному для нее состоянию, к своим основам и «скрепам»: самодержавие и крепостное право, тотальная диктатура и бесправие внутри – и перманентная агрессия вовне, поводы для которой дает целая индустрия искажения и перевирания истории, еще с екатерининских времен существующая. Пока Россия существует – ни ей не бывать свободной, ибо это противоречит самой ее природе, ее заложенному ордынскими ханами фундаменту; ни соседям ее не знать покоя и безопасности, потому что без постоянной агрессии вовне существовать это государство и удерживать бразды внутреннего правления эта власть просто не могут…

А значит – государство РФ должно быть полностью, окончательно и безоговорочно ликвидировано, демонтировано, разрушено. Снесено до фундамента, и самый фундамент должен быть взорван, и только потом, лет через 100, на расчищенном и разровненном месте, где была когда-то Россия, сможет начаться какая-то новая, нормальная, вместе с остальным человечеством, а не вопреки ему, как сейчас, жизнь.

Конституция Сахарова не пригодилась этому дикому пространству, не смогла его изменить, растопить эти вечные льды. Она и не могла пригодиться: все попытки реформаторства на этой территории веками оказывались бесполезны. Никаких памятников от Путина тем более не нужно. Лучшим памятником Андрею Дмитриевичу будет написанное на развалинах РФ его имя….

Борис СТОМАХИН