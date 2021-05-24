Вартість біткоіну впала майже на 9%

Найбільша криптовалюта продовжує стрімке падіння

Курс криптовалюти біткоін впав на 8,9%. Тепер одиниця віртуальної валюти коштує 34 156 доларів. У порівнянні з попереднім показником біткоін подешевшав на 3 344,54 долара.

Біткоін — найбільша та найвідоміша криптовалюта в світі. Вона вже втратила 47,4% вартості з часу пікового значення в 64 895,22 долара США 14 квітня.

Крім біткоіну знизилися в ціні й інші криптовалюти. Так, курс Ethereum впав на 11,5% до 2031,96 долара США, що на 264,35 долара менше в порівнянні з попереднім показником.