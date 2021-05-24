Мкртчан рассказал, как чеченцы Таруты выбивали долг из его отца

Нардеп Сергей Тарута нанимал коллекторскую структуру “За справедливость”, чтобы выбить долги со своего бизнес-партнера – совладельца «ИСД» и гендиректора корпорации Олега Мкртчана, который был осужден в 2019-м году Московским горсудом на девять лет колонии общего режима после того, как Тарута во время войны дал показания на него следственным органам РФ. Но даже организация с чеченскими корнями тогда вынуждена была признать, что никаких долгов нет.

Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из интервью Эдуарда Мкртчана, сына совладельца ИСД.

“До суда в Лондоне Сергей Алексеевич нанял организацию “За справедливость”. Это коллекторская структура, которая занимается выбиванием долгов. Тарута привлек ее, чтобы они воздействовали на моего отца, – рассказал Эдуард Мкртчан в интервью Экономической правде.- У меня есть подтверждение, что Сергей Алексеевич 18 ноября 2015 года заключил с ними соглашение по выбиванию долга с отца. Документ подписан на сумму 281 миллион долларов”.

Эдуард Мкртчан констатирует, что «в прессе организация “За справедливость” описана как агрессивное коллекторское агентство. В материалах Высокого суда Англии указывается, что Тарута наверняка знал о репутации организации “За справедливость”, и, тем не менее, нанял этих людей для запугивания отца. Тарута это отрицал, но я не могу признать, что он говорил правду. В английском суде Тарута не смог удовлетворительно объяснить причины своего решения о привлечении организации “За справедливость”.

Мкртчан также рассказал, как именно “За справедливость” “работала” с его отцом: «У них с отцом было несколько встреч. Я знаю про две такие встречи: в ноябре 2015 года и в феврале 2016 года. Я присутствовал на второй из них. Также на этой второй встрече присутствовал лично Тарута. Силового давления на отца не было, но моральное давление на семью было. Перед второй встречей представители “За справедливость” звонили ему ночью, и я его вез на эту встречу…Они (на этой встрече – прим.ред), с одной стороны, вели себя цивилизованно, а с другой – все вооружены. На второй встрече, на которой я был, отец дал подробное пояснение по каждому из предъявленных ему пунктов. В итоге “За справедливость” признали, что долга не существует, а баланс взаимных требований равен нулю».

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