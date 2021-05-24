Без Абуза: В Северной Осетии скончался старейший российский вор «в законе» Эльбрус Гогичаев

На 85-году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался старейший в России вор «в законе» Эльбрус Гогичаев, более известный в криминальной среде как Абуз.

Уроженец Орджоникидзе Эльбрус Гогичаев был судим 8 раз, в том числе за бандитизм, умышленное убийство, хулиганство, хранение оружия, кражи и побег. Большую часть отсиженных лет Гогичаев провел местах лишения свободы Республики Коми. Последний раз Абуз был привлечен к уголовной ответственности за наркотики в 1981 году в Москве.

Эльбрус Гогичаев стал последним из плеяды знаменитых северокавказских законников старшего поколения. В числе прочих воровских долгожителей ныне здравствующими действующими почетными членами братства остаются житель Санкт-Петербурга Валентин Гудевский (Дэртон) и москвич кутаисского происхождения Давид Пахуридзе (Минаго).