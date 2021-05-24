Сын Авакова вышел на рынок столичной недвижимости

Сын главы МВД Арсена Авакова Александр в последние годы обзавелся привлекательной недвижимостью в Киеве: 4-этажным офисным зданием в правительственном квартале и 7-этажным отелем, при этом эти объекты он и его бизнес-партнеры получили по цене, которая отличается от рыночной чуть ли не в десять раз.

Об этом пишет “Слідство.Інфо”.

Журналисты отмечают, что и отель, и офисный центр ранее были связаны с бизнес-окружением экс-министра финансов, а ныне – посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

“Переход зданий от бывших владельцев к Авакову-младшего странным образом совпал по времени с интересом следователей Нацполиции к инвестиционной группе семьи Маркаровой”, – пишет издание.

Отель “Голосеевский”

Журналисты выяснили, что Александр Аваков в начале 2019-го года купил 25% акций отеля “Голосеевский”, еще 25% акций купил давний друг главы МВД Игорь Котвицкий.

Позже третьим совладельцем с долей в 50% стал Максим Косарьков.

“Его особа наименее известна, а проверка состояния Косарькова заставила нас усомниться в том, что он – реальный совладелец отеля. Самым ценным имуществом Косарькова являются автомобиль Daewoo Lanos 1999 года выпуска и однокомнатная квартира в Гостомеле под Киевом. В комментарии бизнес-партнер сына министра признался, что деньги на покупку отеля взял в кредит, но суммы кредита не назвал”, – говорится в материале.

Отмечается, что отель “Голосеевский” расположен в 7-этажном советском здании у Голосеевского парка. Номера там скромные и недорогие по киевским меркам – от 500 грн за ночь.

“Возможно, поэтому его услугами часто пользуются госструктуры – селят большие группы спортсменов, актеров, участников различных конференций. Низкая цена и близость к метро обеспечивают поток клиентов, что делает этот бюджетный отель привлекательным бизнес-активом”, – пишет издание.

Журналисты зафиксировали Косарькова и в другой структуре, связанной с семьей Аваковых.

“Недавно Максим Косарьков стал бенефициарным владельцем инвестиционного фонда “Кэпитал Недвижимость”с уставным капиталом более 200 млн гривен, который обслуживает КУА “Кэпитал Менеджмент”. Клиентами последней является семья Авакова. На балансе этого фонда – с десяток земельных участков под Киевом”, – добавляет “Слідство.Інфо”.

Игорь Котвицкий – один из владельцев отеля – на момент покупки акций был нардепом, поэтому задекларировал стоимость покупки: доля в 25% обошлась ему в 250 тысяч гривен.

“Получается, что весь отель стоил 1 млн гривен? Примерно столько стоит 1-комнатная квартира в новостройке вблизи Голосеевского парка.

“Слідство.Інфо” пыталось выяснить у Игоря Котвицкого, действительно ли его доля обошлась ему в такую сумму, а также за сколько свою долю приобрел Аваков-младший. Впрочем, он не ответил на наши сообщения в мессенджере”, – говорится в материале.

Издание пишет, что эта сумма является странной, потому что двумя годами ранее американская компания Eastern Securities Inc. купила акции гостиницы “Голосеевский” за 111 млн гривен, то есть более чем сто раз дороже.

С середины 2000-х акциями отеля “Голосеевский” в разное время владели структуры, связанные с Оксаной Маркаровой и ее мужем Даниилом Волынцом.

Оксана Маркарова и ее муж более десяти лет были владельцами и руководителями ІТТ. Позже Маркарова пошла на госслужбу (возглавляла Минфин, а сейчас – посол Украины в США), а инвестиционной группой, которая объединяла ряд предприятий, занимался ее муж Даниил Волынец.

“Он (Волынец – ред.) владел акциями отеля “Голосеевский”, но в какой-то момент продал эти акции американской фирме Eastern Securities Inc. На самом деле эта фирма тесно связана с инвестиционной группой ІТТ – совместно они были акционерами ряда украинских предприятий, а также их связывал общий менеджмент.

То есть Волынец продал акции отеля близкой к собственному бизнесу фирме за 111 млн гривен”, – говорится в расследовании.

Упомянутую сумму в 2011 году американская фирма заняла “Аккордбанку”, в котором Волынец является акционером.

“И, получается, что эти средства лежали в банке несколько лет, пока не встал вопрос докапитализации финансового учреждения по требованию Нацбанка. И вот тогда Даниил Волынец обменял акции отеля на этот долг, за счет которого и увеличил уставный капитал “Аккордбанка”. Таким образом банк выжил, а отель оказался в фирме с орбиты инвестиционной компании ІТТ “, – утверждают журналисты.

Они добавляют, что в 2018-м году соглашение между Волницем и Eastern Securities Inc. привлекло внимание следователей полиции, которые усмотрели в этой операции возможное отмывание средств.

“Мы обнаружили несколько судебных постановлений Печерского райсуда Киева, в которых следователь получил доступ к некоторым документам фирмы Eastern Securities Inc. и отеля “Голосеевский”. Только сейчас эти решения почему-то исчезли с официального судебного реестра. К счастью, их копии сохранились в базах аналитической системы YouControl. В суде нам объяснили, что отправили решения в Единый государственный реестр судебных решений, а дальнейшая судьба якобы не их ответственность. Упомянутые решения суда датированы 23 ноября 2018 года. А через два месяца после этого совладельцами отеля “Голосеевский” стали Игорь Котвицкий и Александр Аваков”, – пишет издание.

Сам Даниил Волынец возразил связь этих 2 событий.

“Никогда, никого из моих сотрудников банка, ни меня … никогда не вызывали по этому уголовному делу … В полиции не было к этому вопросов. Ни ко мне, ни к должностным лицам банка”, – сказал он в телефонном разговоре с журналистами.

Он отказался отвечать на другие вопросы и бросил трубку.

На запрос издания в Офисе генпрокурора ответили, что на сегодня расследование продолжается. А в МВД на запрос журналистов о возможном конфликте интересов в деле с покупкой отеля “Голосеевский” на момент публикации статьи не ответили.

Офис на Институтской

Журналисты пообщались с бывшим менеджером группы ITT Михаилом Логиновым. Также они выяснили, что последние полтора года Логинов владеет компанией по управлению активами (КУА) “Кэпитал Менеджмент”, управляющей активами семьи Арсена Авакова.

“Она (компания) обслуживает по меньшей мере три фонда, связанные с семьей Арсена Авакова. Первый – фонд “Кэпитал Недвижимость”, где бенефициаром является упомянутый Максим Косарьков, второй – “Форсайт Инвест”, которым год назад начала владеть Инна Авакова – жена министра. Третий фонд “Верона”, – говорится в материале.

Издание также выявило еще одно здание в центре Киева, которое недавно попало в руки Авакова-младшего – отмечается, что ее связь с группой ITT менее очевидна, но есть определенные признаки этой связи.

Так, речь идет о 4-этажном офисном центре на улице Институтской с собственной закрытой территорией и паркингом. Въезд в здание – через ул. Банковую, которая ведет к Офисаупрезидента.

В июне 2019 года владельцем здания стал инвестфонд “Верона”.

“Еще через месяц контролировать этот фонд начал Александр Аваков. А в конце 2019-го он внес вклад в устав “Вероны” на сумму 16,4 миллиона гривен. То есть получается, что эта 4-этажное здание в правительственном квартале столицы досталась сыну Авакова после взноса 16,4 миллиона гривен”, – резюмирует “Слідство.Інфо”.

Однако, по словам риелтора Ярослава Цуканова, стоимость здания может колебаться в пределах 125-138 миллионов гривен.

При этом, Михаил Логинов говорит, что цена была другая, но какая именно – не называет.

Кроме этого, Логинов отверг связь здания с инвестгруппой Маркаровой, где он работал более 10 лет. “Этот объект не имел никогда никакого отношения к группе ITT или к любому из ее владельцев”, – утверждает он.

Однако журналисты выяснили, что бызнесмен Назар Бенч – совладелец компании “Майдан Плаза” – имел отношение к реконструкции офисного центра на Институтской.

“Еще недавно “Майдан Плаза” называлась “ITT-недвижимость” и Бенч не скрывал ее связанности с одноименным инвестиционной группой. Но сейчас он эту связь отрицает.

Также отмечается, что когда здание продавали в 2019 году, соглашение удостоверяла Оксана Данич. Журналисты “Схем” называли ее “семейным нотариусом Маркаровой”. После этого продажи здание оказалось в собственности сына Авакова.

Журналисты пытались получить комментарий Маркаровой относительно этой истории, но на их сообщение в мессенджере она не ответила.