Бывший пресс-секретарь ГПУ восстановился в должности через суд

Окружной административный суд Киева признал незаконным приказ от 2014 года об увольнении Юрия Бойченко с должности начальника пресс-службы — пресс-секретаря Генеральной прокуратуры, восстановил его в должности и взыскал с Офиса генпрокурора в пользу Бойченко 1,2 млн гривен.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

Бойченко подал иск еще в 2014 году.

Он просил признать противоправным и отменить приказ о его увольнении, восстановить его в должности, а также взыскать в его пользу средний заработок за все время вынужденного прогула, начиная с 24 октября 2014 года и до момента фактического восстановления на государственной службе.

17 мая Окружной админсуд удовлетворил его иск.

Суд признал противоправным и отменил приказ Генеральной прокуратуры № 2525-ц от 23 октября 2014 г. об увольнении Бойченко с должности начальника отдела по связям с общественностью управления по связям с общественностью и средствами массовой информации — пресс-секретаря Генеральной прокуратуры.

Своим решением суд восстановил его в вышеуказанной должности и взыскал с Офиса генерального прокурора в пользу Бойченко средний заработок за время вынужденного прогула (с 24 октября 2014 по 17 мая 2021) в размере 1 277 010 гривен.

Также суд обязал Офис генерального прокурора проинформировать Министерство юстиции об отсутствии оснований для применения к Бойченко запретов, предусмотренных положениями закона “О люстрации”.

“Решение в части восстановления Бойченко и присуждения выплаты заработной платы в пределах суммы взыскания за один месяц в сумме 17 141 гривен допустить к немедленному исполнению”, — подчеркнул суд.