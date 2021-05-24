Латифа жива! Первые за 3 года снимки пропавшей дубайской принцессы появились в Сети

Фотографии были опубликованы с разрешения властей Дубая.

Первые за последние 3 года снимки 35-летней дубайской принцессы Латифы появились в Сети. Их на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала учительница математики и бывший инструктор по парашютному спорту Сионед Тейлор и с подписью «Прекрасный вечер в МО с друзьями», и уже вскоре фотографии разлетелась по мировым СМИ.

На первом фото Латифа, Сионед и девушка по имени Линда Бучихи позируют в торговом центре Emirates Mall в Дубае.

Принцесса Латифа с подругами в торговом центре Emirates Mall в Дубае

Фото: shinnybryn/Instagram

По информации людей, следящих за жизнью принцессы, обе спутницы Латифы в торговом центре – ее давние подруги, с которыми она знакома много лет. О том, что фотография новая, говорит и афиша фильма «Убийца демонов: Поезд Муген» на заднем плане. Картина вышла в прокат в ОАЭ 13 мая.

Как сообщает The Daily Mail, власти Дубая санкционировали публикацию фотографии после того, как участники кампании за освобождение принцессы, поддерживаемые ООН, потребовали доказательства, что она жива, после появления видео с Латифой три месяца назад.

Спустя сутки Сионед поделилась еще одним снимком с принцессой, сделанным на набережной.

«Прекрасная еда в Bice Mare с Латифой ранее», – написала она.

Сионед Тейлор и принцесса Латифа дружат много лет

Фото: shinnybryn/Instagram

Друзья принцессы уверены, что фотографии подлинные и не были сделаны ни под каким принуждением

Бывший французский шпион Эрве Жобер, который помог организовать побег принцессы Латифы в 2018 году на борту своей яхты Nostromo, приветствовал публикацию снимков.

«Если это правда, я так рад услышать эту замечательную новость. Принцесса Латифа смотрит прямо в камеру и кажется самой собой и счастливой», – отметил он.

Радха Стирлинг, основательница Detained in Dubai и человек, с которым Латифа впервые связалась после своего побега в 2018 году, также сказала, что фотографии стали шагом в правильном направлении:

«Мы ищем разъяснений в Дубае и по-прежнему надеемся, что Латифа в целости и сохранности».

Принцесса Латифа на прекрасном английском языке сообщила, что ее держат взаперти

Фото: Скриншот

Если снимки подлинные, это будет означать, что ОАЭ, возможно, намерены позволить наследнице шейха вернуться к общественной жизни, как упоминалось в их последнем заявлении.

Правитель Дубая, насмотревшись, что происходит в британской королевской семье после того, как принц Гарри и Меган Маркл решили вынести на публику «грязное белье» Букингемского дворца, опасается, что его дочь может поступить точно так же.

«Они не хотят, чтобы Латифа оказалась на шоу Опры. Семья по-прежнему утверждает, что у Латифы проблемы с психическим здоровьем, из которых они не собираются делать шоу. Мактумы считают, что многие из людей, призывающих к освобождению Латифы, корыстолюбивы. Они не собираются отдавать Латифу в руки тех, кто может использовать ее и манипулировать ею, и они не хотят видеть ее в качестве свидетеля в драме британского суда вокруг принцессы Хайи», – подчеркнула Радха Стирлинг.

Латифа, дочь эмира Дубая, премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума записала 39-минутное видеообращение, в котором заявила, что ее держат в заложниках, и она не уверена в своей безопасности. Мировая общественность не на шутку встревожилась судьбой девушки, о которой последние 3 года не было никакой информации, а ООН потребовала от ее отца предоставить доказательства, что его дочь жива.