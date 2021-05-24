Свірзький замок на Львівщині відкрили для екскурсій (фото)

Львів’ян та гостей запрошують на екскурсії у Свірзький замок, закладений у ХV столітті. Відвідувачам розповідатимуть про історію замку та покажуть кімнати всередині. Про це Суспільному розповів автор концепції ревіталізації замку Богдан Гой, пише Четверта студія.

Екскурсії відбуватимуться щосуботи та щонеділі від 10:00 до 17:00. Богдан Гой каже, замок відкривають для екскурсій вперше.

“Замок взагалі не був відкритий для екскурсій. Вперше ми робили екскурсії у 2018 році у межах співпраці з Українським культурним фондом. Подивилися як працює таке екскурсійне обслуговування. Тоді там був хороший виставковий проєкт Павла Гудімова”, — каже Богдан Гой.

Маючи подібний досвід роботи, зокрема у Пороховій вежі, що у Львові, автори ревіталізації запропонували екскурсії і у Свірзький замок. Богдан Гой додає, екскурсія триватиме 45 хвилин.

“Ми запропонували ресурсами Порохової вежі, людьми, які мають досвід ведення екскурсій, щоб вони спробували зробити щось подібне у Свіржі. Екскурсія — це розлога розповідь про історію замку, про його перепетії від створення і до наших днів. Включає огляд близько 10 приміщень, верхній та нижній двір”, — пояснює Богдан Гой.

Автор концепції ревіталізації замку каже, зараз працюють над двома аспектами. Це, зокрема, інфраструктура (туалети і т.д.) та експозиція.

“Ми хочемо, щоб було що показати, а не тільки розказати. А сьогодні це цікава розповідь і можливість зайти всередину будівлі. Там є багато оригінальних архітектурних деталей, а також автентичний дух середньовічного замку, який збережено до наших днів”, — каже Богдан Гой.

Свірзький замок — пам’ятка архітектури національного значення, який перебуває на балансі обласної адміністрації. Його подавали на участь у президентській програмі “Велике будівництво” у сфері реставрації. Однак замок не пройшов у наступний етап проєкту. Богдан Гой каже, усе через те, що замок поки не має необхідної проєктно-кошторисної документації, однак ситуацію хочуть виправити.

“Ми робили презентацію для міністра культури. В цьому році ми подали, щоб заявити, що цей об’єкт потрібно реставрувати. Але у нас не те, що немає проєктно-кошторисної документації, там загальної документації немає, навіть техпаспорта. Ми поставили завдання підготувати цю документацію”, — каже Богдан Гой.

Упродовж минулого тижня на місці працювали архітектори, реставратори, які робили обміри, щоб можна було виготовити документи. До того підготували пам’ятко-охоронні документи та подали до Міністерства культури.

На 2022 рік замок можуть профінансувати.



Свірзький замок на Львівщині відкрили для екскурсій



Свірзький замок на Львівщині відкрили для екскурсій

З обласного бюджету виділили 200 тисяч на проведення конкурсу архітектурних проєктів і 900 тисяч на проєктно-кошторисну документацію. Також на документацію виділяє гроші Національна спілка архітекторів. Частину грошей має виділити Бібрецька громада. Проєкт може коштувати 4-5 мільйонів.

Вартість екскурсії: 100 грн, для студентів і пенсіонерів 50 грн (діти до 12 років в супроводі батьків – безкоштовно). Учнівські екскурсії: 50 грн. Попередня реєстрація за телефоном +380 68 027 55 35. До 1 червня діє знижка 50 %.