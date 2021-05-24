Задержанный «вор в законе» Умка помогал нардепу СН Семинскому «отжимать» долю в крупнейшей нефтегазовой компании

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога «вору в законе» по кличке Умка, задержанному ранее с «общаком» 3,2 млн долларов.

По информации СМИ, он принимал участие в схеме потенциального незаконного присвоения депутатом от «Слуги народа» Олегом Семинским доли в крупнейшей нефтегазовой компании.

О задержании стало известно из заявления Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, пишет издание «Сегодня».

«Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения двум «ворам в законе» – 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. Им инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе «вора в законе» – ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины… 20 мая полицейские задержали двух самых влиятельных в Украине «воров в законе» по прозвищам «Умка» и «Лаша Сван» (по данным СМИ, Умка – кличка криминального «авторитета» Сергея Олейника, а Лаша Сван – уроженец Грузии Лаша Джачвлианы, которого не раз задерживали в Киеве – ред.), а также изъяли средства «воровского общака», а это – более 3,2 млн долл. США», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, Умка также был одним из участников предполагаемого преступного сговора с целью присвоения доли в крупнейшей нефтегазовой компании «Нефтегаздобыча» между депутатом от «Слуги народа» Олегом Семинским и Андреем Мельником, одним из так называемых криминальных «авторитетов».

На записи разговора народного депутата «Слуги народа» Олега Семинского с Андреем Мельником, которую вели по поручению прокурора Офиса генпрокурора Д. Кривовяза и с санкции следственного судьи Киевского апелляционного суда Миколюка О.В., собеседники вспоминали Умку как одного из участников предполагаемого сговора. По словам мужчин на записи, Семинский с помощью Умки и других криминальных «авторитетов» собирался забрать долю в компании у одного из акционеров стоимостью в 150 млн долларов.

Напомним, народный депутат от «Слуги народа» Олег Семинский неоднократно выступал с заявлениями о своем якобы похищении бандитами в период с 2012 по 2015 год. Одним из предполагаемых похитителей был именно Андрей Мельник, с которым в 2020 году депутат на записях обсуждает способы, как присвоить долю в нефтедобывающей копании «Нефтегаздобыча», где он ранее работал директором.