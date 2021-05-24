Кровавый Барабашка

Мособлсуд перенес на 26 июня слушания по делу банды Константина Пискарева (Костя Большой), совершившей десятки убийств.

Вместе с Пискаревым перед Служителями Фемиды предстали его боевики, в том числе Сергей Барабашкин. Последний возглавлял «крыло» ОПГ под названием «Барабашки». Показания на него дал Денис Земцов, который был близок к Кости Большому. Если Пискарев категорически отрицает вину, то Земцов дает признательные показания и заключил досудебное соглашение. Из-за это во время следственных действий между Пискаревым и Земцовым состоялся такой диалог, который зафиксировали оперативники.

Пискарев ругает Земцова, что тот дал показания и на основании его показаний арестовали члены ОПГ Александра Замятина «В июне его арестовали. И с твоих показаний его арестовали», «Ты показания даже дал на тех, кого, я так понимаю, даже не нашли», «Если так неймется, понимаешь, хочется во всем что-то рассказать, можно было встать и на суде всё это рассказать. Было бы тоже самое». Также Пискаревым обсуждались показания Безрукова С.Ю. по поводу убийства сотрудника УВД ЦАО Маслова: «Что он мог рассказать? Безруков сам ничего не видел, ничего не знает». В ответ Земцов возразил: «Да он знал, что он мент». В целом, ответные реплики Земцова свидетельствуют об отсутствии у него намерений оговорить Пискарева. В качестве объяснения своей позиции Земцов говорит: «Да вот, ореховские, они до сих пор рассказывают друг за друга, блин».

Rucriminal.info публикует выдержки из признательных показаний Земцова. История зарождения мощной ОПГ и дружбы Пискарева и Земцова похожа на сюжет фильма «Бригада».

«Показания Земцова Д.А. в качестве подозреваемого, обвиняемого, согласно которым в военном училище он познакомился с Пискаревым Константином Юрьевичем, когда они учились в одной группе, где Пискарев был командиром отделения. Отношения у них сложились дружеские, они вместе занимались тяжелой атлетикой, вместе ходили в увольнения, вместе проходили курс молодого бойца, жили в одной палатке. В 1990 году Пискарев отчислился из училища, так как ему предложил хороший заработок в преступной группировке Замятин, который в то время входил в преступную группировку под руководством Сильвестра и содержал спортивный зал в районе Медведково. Через год после отчисления из училища Пискарев позвонил по телефону Земцову и предложил работу в Москве. По рекомендации Пискарева Земцов написал рапорт об увольнении и весной 1993 года отчислился из училища. После этого Пискарев на некоторое время пропал, а Земцов, узнав об его аресте, поступил в Ленинградский институт авиационного приборостроения, учился и работал. Через 3-4 года после этого Земцов встречался с Пискаревым в Москве и ночевал у его родителей. После этого они периодически созванивались по телефону, Пискарев несколько раз приезжал в г. Санкт-Петербург по делам банка «Балчуг» и для продажи квартиры своей бабушки.

Примерно к весне 1999 Пискарев сказал Земцову, что уладил свои проблемы и снял ему квартиру в Москве. Земцов собрал вещи и переехал в Москву. Пискарев встретил Земцова в аэропорту и отвез его в яхт-клуб «Буревестник». В это время в «Буревестнике собирались Федосеев, Замятин и Безруков: они обсуждали какие-то свои дела, Земцов со всеми познакомился, после чего Пискарев отвез его на квартир расположенную на ул. Дубнинская. Через пару дней к Земцову приехал Пискарев и сказал, чтобы на следующий день утром он приезжал на базу в яхт-клуб «Буревестник». Земцов ездил вместе с Пискаревым по его делам, возил его на встречи, изучал Москву.

Пискарев познакомил Земцова с Пирцхалавой Георгием ездил к нему в офис. В скором времени Пискарев стал платить Земцову зарплату. Первые несколько месяцев Земцов выступал в роли водителя. Зарплата была примерно 300 долларов США. Вскоре Пискарев стал поручать Земцову поездки по должникам фирмы «Скайфуд». Они ездили по различным коммерсантам и требовали ию. возврата денежных средств за продукцию, полученную на реализацю.

Пискарев познакомил Земцова также с Замятиным, который был активным членом банды, присутствовал на планировании и совершении преступлений. Замятин получал зарплату из «общака». Круг общения Замятина находился в основном в Сергиевом Посаде. С Пискаревым у Замятина были очень хорошие отношения, они друг с другом советовались по всем возникающим вопросам. По иерархии Замятин был примерно в одном руководящем положении с Пискаревым. Получением оружия для банды занимались только Пискарев и Замятин, этот вопрос они никому другому не доверяли. В возглавляемую Пискаревым банду входили следующие лица: Земцов, Александров Сергей по прозвищу Никсон, Безруков Сергей по прозвищу Мистер, Замятин Александр Владимирович, Лупичев Дмитрий по прозвищу Дракон, Мишин Дмитрий по прозвищу Малой, Никишов Сергей (он же Столяров Андрей) по прозвищу Угрюмый, Сарьян Игорь Врежарович по прозвищу Армян, братья Юровы Дмитрий и Николай- бывшие члены Долгопрудненской преступной группировки, возглавляемой Филиным, а также умершие к настоящему времени Безруков Сергей по прозвищу Комиссар, Безруков Андрей по прозвищу Децл, Макаров Алексей, Федосеев Дмитрий по прозвишу Митя. Короткое время в группировке участвовал Капков, который стал членом группы одновременно со Столяровым. Капков возил на автомобиле Александрова, у которого личного транспорта не было. Как молодой член группировки Капков выполнял слежку.

В банде было два звена, каждое из которых подчинялось Пискареву и Федосееву. У Пискарева в подчинении был Земцов, Сарьян, братья Юровы, Мишин, Замятин и, возможно кто-то еще. У Федосеева в подчинении были Безруков А.А., Безруков С.А., Александров, Лупичев и, возможно, кто-то еще. Все члены банды подчинялись Пискареву и Федосееву, все разногласия в части подчинения членов банды они решали между собой.

Макаров стал членом банды Пискарева примерно в 2000-2001 году: его привел в банду Мишин. У Макарова и Мишина были точки на Кунцевском рынке, с которых они получали денежное вознаграждение за «крышу». Макаров был очень предприимчивый, хотел расти и развиваться, вкладывать деньги в развитие бизнеса. Макаров был хороший переговорщик, всегда мог найти общий язык со всеми, был очень умный. Пискареву это очень не нравилось. Также Пискареву не нравилось, что Макаров был не простой «солдат», который беспрекословно выполнял его приказы, а всегда все обдумывал.

Тесную связь с Пискаревым поддерживал Сергей Желновский по прозвищу Посадский. Желновский в 1990-е годы состоял в группировке, возглавляемой Дроздовым Валерием. После безвестного исчезновения Дроздова Желновский стал работать с Пискаревым. В целом, Желновский был обособлен от других членов банды, он поддерживал отношения в основном с Пискаревым. У Желновского была своя, подчиненная ему, группа людей в г. Сергиев Посад и имелся человек, обладающий навыками взрывника. В целом, Желновский систематически выполнял все поручения Пискарева, которые были связаны с Сергиево-Посадским районом.

В 1998 году в состав банды также входил Барабашкин Сергей Геннадьевич, который выполнял поручения Замятина, подчинялся ему. Барабашкин привел в банду своего одноклассника по имени Владимир. Ежемесячно Федосеев передавал Замятину примерно 300 долларов США, а Замятин передавал их «Барабашкам». Примерно в 2001 году Барабашкин ушел из группировки, а его одноклассник Владимир сделал это еще раньше.

Пискарев, пользовался несколькими мобильными устройствами и номерами. В его сумке могло лежать 10 мобильных устройств с приклеенными бумажками с указанием номеров. Четырьмя или пятью номерами Пискарев пользовался постоянно, но иногда количество телефонов доходило до десяти. Такое количество телефонов, по мнению Земцова, было нужно Пискареву для конспирации. От Юрова Дмитрия Земцову известен случай, когда Пискарев выбросил телефон сразу после разговора. Абонентские номера, оформленные на посторонних людей, для Пискарева приобретал Сарьян на Митинском рынке.

Регулярно, 15-го числа каждого месяца, Сарьян выдавал членам банды зарплату, собранную с подконтрольных Пискареву коммерческих предприятий. Пискарев сам определял, кто и сколько должен получить. За это Пискарев требовал, чтобы все были готовы по его требованию явиться или выполнить его поручение.

Земцов признал свое участие в составе банды в убийствах Шепеленко, Данилина, Асина и Потехина, Макарова, Маслова, похищении и убийстве Алексюхина, похищении и убийстве Постышева, незаконном хранении оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ».

Продолжение следует

Арсений Дронов

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