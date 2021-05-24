Три небезпеки кондиціонера для здоров’я назвали лікарі

З наближенням літа підвищується температура повітря. У таку погоду люди активно користуються кондиціонерами вдома, на роботі, в автомобілі, магазинах. Однак штучно створена комфортна температура може завдати шкоди здоров’ю, стверджує лікар-отоларинголог Володимир Зайцев.

Переохолодження

За словами медика, потрібно побоюватися переохолодження, а також уникати прямих холодних струменів повітря, так як вони “вихолоджують” органи носоглотки, рота, м’язи, шию, потилицю, спину. Різка зміна температур призводить до спазму судин, що тягне за собою розвиток бронхолегеневих або ЛОР-захворювань, передає “Радіо 1“.

Такий ризик виникає не тільки в приміщеннях з кондиціонером, але і в автомобілі. “Якщо перепад між температурою в машині і поза нею занадто великий, а людина часто змінює одне середовище на інше – сідає, виходить, знову їде в машині – чекай біди. Запалення точно нагряне, тому що організм не може так різко адаптуватися до холодного”, – пояснив Зайцев.

При цьому терапевт Людмила Лапа зазначила, що при правильному використанні кондиціонера можна уникнути таких неприємних наслідків. Луші всього тримати кондиціонер на позначці в 24℃. Ця температура є комфортною для людини, а також при переході в охолоджене приміщення з жаркої вулиці судини не отримають сильного удару.

Інфекція

Кондиціонери не тільки охолоджують повітря, але і сушать його, підкреслила медик. Основна небезпека в фільтрах, де можуть накопичуватися хвороботворні бактерії. Потік холодного повітря сприяє їх попаданню на слизові носа, очей, рота. Убезпечити себе можна простою водою. Досить робити по одному глотку кожні 15 хвилин, щоб допомогти слизових очиститися.

Кліщі

Ще одним неприємним властивістю кондиціонера є мікроклещі. Ці організми містяться в пилу, подушках, ковдрах. Осідаючи на кондиціонері, мікрокліщ активно розвивається там. Тому перед його запуском необхідно ретельно все промити, а ще краще – обробити антисептиком.