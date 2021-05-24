Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев объяснил свои слова об обязательной вакцинации. Об этом он написал на Facebook, передает .

По его словам, он сказал, что вакцинация в России имеет добровольный характер. Кроме того, в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию. Медведев уточнил, что таким образом прокомментировал слова коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации.

Медведев добавил, что для введения обязательной вакцинации требуется отдельное законодательное постановление властей.

Он указал, что добровольная вакцинация дает России шанс выработать коллективный иммунитет, а медленное продвижение кампании грозит новыми волнами заболеваемости. Медведев отметил, что, по мнению большинства исследователей, иммунитет после прививки или болезни не пожизненный и надо будет регулярно прививаться на основе календаря вакцинации.

«И последнее — для исторической точности — в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной. Это позволяло быстро локализовать наиболее опасные болезни», — написал он и добавил, что с тех пор изменились правовые подходы к вакцинации, а ее необходимость объясняется природой конкретного патогена и тяжестью течения болезни.

19 мая сообщалось, что Медведев допустил возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса в стране. По его мнению, все прививки в России носят добровольный характер, однако в исключительных случаях они могут стать обязательными. Как заявил заместитель министра здравоохранения страны Сергей Глаголев, вакцинация от коронавируса должна быть добровольной.