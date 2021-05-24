На Київщині фермер задушив свого підлеглого

На Київщині фермер задушив співробітника, після чого зателефонував правоохоронцям та розповів їм, що нібито хотів його врятувати.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

«Чоловік намагався ввести в оману слідство та повідомив, що намагався врятувати працівника у якого стався епілептичний напад, однак чоловік загинув», – йдеться у повідомленні.

Але правоохоронці встановили, що насправді у той вечір між чоловіками трапилась сварка, в результаті якої керівник задушив свого підлеглого.

Також відомо, що перед тим, як зателефонувати до поліції, зловмисник обрізав дроти камер відеонагляду, сховав відеореєстратор та залякав співробітника господарства, який випадково став свідком події.