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В Харькове злоумышленники, представлялись полицией, вымогали деньги у наркодилеров

24.05.2021

В Харькове группа псевдо-полицейских вымогала деньги у наркодилеров. Об этом сообщает управление полиции области.

Отмечается, злоумышленники находили наркодилеров и наркозависимых, представлялись полицией и вымогали деньги за не привлечение к ответственности. При этом людей, отказывавшихся платить, лишали свободы, отбирали имущество у них или у их родственников.

Среди фигурантов — трое жителей Харькова, неоднократно судимых за кражи, грабежи и разбои. На их счету также похищение человека, незаконное завладение автомобилем и грабеж.

Фигурантам сообщили о подозрении по статьям о незаконном лишении свободы, грабеже, вымогательстве, незаконном завладении транспортным средством, самовольном присвоении властных полномочий или звания должностного лица.

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