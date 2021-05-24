Депутат и должник-миллионщик Олег Колесников рвется в Госдуму

Челябинское отделение «Единой России» оказалось заложником репутационного скандала, связанного с формированием списков кандидатов на предстоящие выборы депутатов Госдумы. Региональный оргкомитет закончил прием документов и зарегистрировал более 130 кандидатов на участие в предварительном внутрипартийном голосовании. К праймериз допущен действующий депутат Госдумы Олега Колесникова. Стать кандидатом партии власти ему не мешают миллиардные долги и судя по всему даже судимость.

ЕдРит Алексея Текслера

Ряды благонадежных певцов, спортсменов и общественников в Госдуме готовится пополнить челябинский «Аквамен» Олег Колесников. Трижды депутат и бизнесмен известен в регионе миллиардными долгами и человеком с возможными судимостями. Якобы в 1995 году он был привлечен впервые по ст. 224 ч.2 УК РСФСР «сбыт и хранение наркотиков», в 1996 году осужден за занятие запрещенными видами деятельности (ст. 162 ч.2. УК РСФСР), в 1999 году – за незаконное предпринимательство (ст.171 ч.2 п. а УК РФ).

Региональной «Единой России» решение по Колесникову далось с трудом. В октябре 2020 года источники в «ЕдРе» сообщили URA.RU, что три челябинских депутата Госдумы не согласованы на выборы-2021.

«Партия не намерена оказывать поддержку Олегу Колесникову (Златоустовский округ) и Андрею Барышеву (Челябинский округ), не будет выдвигаться на новый срок Анатолий Литовченко (Коркинский округ) – сообщил источник агентства. Тогда же замсекретаря реготделения «ЕР» Анатолий Векшин заявил, что «все согласования будут проходить через губернатора Алексея Текслера».

В результате, проблемный кандидат Колесников стал настоящей имиджевой болью главы региона. Место в рядах кандидатов «ЕдРа» он получил «в обмен на серьезные вложения в региональные проекты». Депутат пообещал Текслеру построить аквапарк в Челябинске и получил сетевое имя «Аквамен». Между тем, еще несколько лет назад в рамках общественных слушаний жители города выступили против строительства водного объекта. Разрешение было добыто структурами которые связывают с Колесниковым через суд. Но по итогу предвыборных торгов скандальный аквапарк Колесникова стал обещанием «Единой России». Впрочем, исполнить его у партии скорее всего не выйдет. По информации СМИ, депутат и его семья погрязли в миллиардных долгах и проблемах с правоохранительными органами.

В Штабе Аквамена

Депутат Колесников популярностью у электората не пользуется: предыдущую кампанию он прошел тяжело. Тем не менее, у него есть крепкий «фан-клуб» – штаб кредиторов, который многие годы объединяет тех, кому задолжали структуры Колесникова и семьи. Общая сумма претензий превышает 1,3 млрд руб. Эпизодов довольно много. Более 70 организаций пострадали в результате банкротства аптечной сети «Классика». По агрохолдингу «Здоровая ферма», где строительные контракты стали основанием для уголовного дела в отношении 15 менеджеров, ущерб превысил в 100 млн руб. Вопросы к структурам депутата имеет и ФНС. Ведомство усмотрело «вероятное участие депутата Госдумы от Челябинской области Олега Колесникова в схемах, в результате которых, из федерального бюджета изъяты десятки миллионов рублей».

История с кредиторами объясняет, почему Олегу Колесникову необходимо в четвертый раз избраться в Госдуму – вероятно, за депутатской неприкосновенностью и дополнительными опциями защиты. В 2020 году СМИ писали о проверке Генпрокуратуры в отношении региональной прокуратуры. Уральские СМИ тогда связали ее с жалобой депутата Госдумы Колесникова. «В отношении агрохолдинга «Здоровая ферма» расследуется уголовное дело по неуплате налогов в период, когда холдинг принадлежал Колесникову, – напоминал инсайдер Ura.ru – Расследуется дело по факту крупного мошенничества по сети аптек «Классика», которую курировала семья Колесниковых. Дела возбуждались при прежнем руководстве прокуратуры». По словам источника, оба дела против компаний пытались закрыть, но региональная прокуратура добилась, чтобы расследование возобновили.

Назад – в «Единую Россию»

На внутрипартийном голосовании, которое состоится с 24 по 30 мая, против Колесникова идут 11 кандидатов, многие из которых по сообщениям СМИ работают в структурах депутата. Достоверно подтвердить это довольно сложно. Кандидат Павел Павлов значится на сайте голосования генеральным директором Торгового комплекса «Тарелка», которые могу быть связаны со структурами депутата. Юлия Лотова является офис-менеджером «Конгресса татар Челябинской области», где главой исполкома трудится Елена Колесникова – жена депутата. Остальные кандидаты работают в ИП и ООО. Но сам список оптимизма все же не внушает: что могут противопоставить аквамену помощник руководителя ИП, системный администратор или многодетная мать?

«По Златоустовскому одномандатному округу уверен в своей победе Олег Колесников, – комментирует ситуацию политолог Андрей Лавров. – Но может случиться так, что будут голосовать лишь бы кто, только не он. В партийном голосование так тоже может случиться. На это играет реноме Колесникова и условия, на которых он участвует».

Кстати, многие кандидаты разместили на персональных страницах сайтах внутрипартийного голосования (раздел «ОБО МНЕ») справки об отсутствии/наличии судимости. Олег Колесников эту страницу почему-то не заполнил. Трижды депутат Госдумы, он числится на сайте «ЕР» и чуть ли не как «беспартийный». Видимо это удобно как для медведей, так и для самого Колесникова. В случае силового, судебного или репутационного конфликта «ЕдРо» всегда может признать его случайным попутчиком. При падении рейтинга партии или провале на выборах, Колесников в любой момент может откреститься от «ЕР» и выйти на остановке «ЛДПР».