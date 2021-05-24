СМИ: Жена известного прокурора ОГП Андрея Синюка любит похвастать роскошным образом жизни

Прокурор Андрей Синюк личность на прокурорском Олимпе новая и пока что не избалованная вниманием общественности и СМИ. Что позволяет семье прокурора жить, мягко говоря, не по средствам.

Андрей Синюк попал в тогда еще Генеральную прокуратуру при загадочных обстоятельствах. Это произошло в 2016 г. после того, как Андрей не прошел рейтинговый конкурс на прокурора Ровенской местной прокуратуры. Он в процессе тестирования набрал 100,3 бала (из 200). По такому показателю «тестирование на общие способности» (умение анализировать данные и делать выводы) набрал всего 13,3 бала из 100. Но, провал на пути в местную прокуратуру не закрыл для Синюка двери в прокуратуру Генеральную. Более того, не помешал попасть в группу по одному из самых резонансных дел современности – делу об убийстве Катерины Гандзюк. Дело передано в суд летом 2020 г., и далеко от завершения. Весной 2020 г. активисты критиковали поспешность завершения следствия по этому делу, утверждая, что таким образом прокуроры разваливают дело в суде, который не сможет вынести справедливый приговор.

Отметился Андрей Синюк и в деле Сергея Стерненко, когда выступил против переноса его из ангажированного суда Одесской обл. в Киев. В результате весной 2021 г. произошли акции протеста под Офисом президента. Также Синюк выступает прокурором по делу Семенченко-Шевченко, которое разваливается на глазах. Еще одно громкое дела Синюка – про рейдерство в Херсонской области. Как писал «Голос Украины», в 2018 г. в Херсонской обл. рейдеры избили фермера и забрали урожай, было возбуждено уголовное производство. Но Андрей Синюк обратился с ходатайством в Печерский райсуд Киева с тем, чтобы обыски провели именно у пострадавшего, который как-то завладел своим же урожаем.

Сегодня Андрей Синюк занимает должность прокурора первого отдела процессуального руководства в департаменте надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами ОГП. Однако внимания заслуживает не только послужной список прокурора, но и его декларация и образ жизни.

Согласно его имущественным декларациям он купил BMW X5 (2011 года выпуска) еще в 2017 году почти за 180 тис грн. (по тому курсу шестилетнее элитное авто ему обошлось всего в $6,6 тыс.(!). Согласно сайтам по продаже, сегодня такое, сейчас уже 10-ти летнее, стоит $18-30 тыс. в зависимости от комплектации. А вот цена шестилетних BMW X5 (2015 г. в.) сейчас составляет 30-$40 тыс. До этого он владел Ауди А6 (1998 г. в.), купил за 50 тыс. грн., продал за 60 тыс. грн. (на рынке стоит в несколько раз дороже).

В 2020 году его жена Тамара приобрела Nissan Juke (2012 г. в.) тоже по цене гораздо ниже рыночных – 103 тыс. грн. ($3,9 тыс.). Цена на такое авто сейчас составляет $11-13 тыс.

Недвижимости в собственности супругов официально нет. Сами они из Ровенской обл., а проживают с детьми в Киеве. С 2018 г. живут в квартире 62 кв. м на «правах бесплатного пользования». Квартира принадлежит гражданину – Ляшук Николай Сидорович. По совпадению такой человек является ФЛП в Корецком р-не Ровенской обл., в 2015 г. баллотировался депутатом в райраду от РПЛ Ляшка. Он же в 2020 г. подарил Тамаре Синюк 50 тыс. грн. До 2016 г. Андрей Синюк работал в прокуратуре Корецкого р-на.

В 2017 г. на таких же правах семья Синюков жила в Киеве в доме на 94 кв. м, расположенном на 10 сотках (принадлежит некой Ольге Тимощук). В 2015-2016 гг. объектов недвижимости (собственность или проживание) в декларации пара за собой пара вообще не отмечала. При этом В 2017 г. Тамара Синюк продала недвижимости на 57 тыс. грн.

Сделка на «правах бесплатного пользования» часто используется для сокрытия реальных расходов на аренду.

Суммарно за 2015-2020 гг. супруги задекларировали доход примерно в $121,6 тыс. К 2020 г. по декларации чета отложила (нал+банк) около $32 тыс. Официально на 3 авто потрачено $13,3 тыс., а если учитывать средние рыночные цены, то около 89 тыс. у.е. Разница между доходом и отложенными/потраченными суммами равна $32,6 тыс. за 6 лет. Или всего $450 (11,7 тыс. грн.) для проживания на семью из 4 человек в месяц в Киеве (еда, транспорт, бензин, регулярный отдых на морских курортах…). И это в случае, если не было скрытых платежей за аренду жилья в Киеве.

Вместе с тем, в публичном пространстве нет информации о том, чтобы НАЗК проводило проверку несоответствий между доходами и роскошной жизнью прокурора и его жены. Нелишним было бы проверить и соответствие образа жизни прокурора Кодексу профессиональной этики и поведения прокуроров.

Ведь Инстаграм жены Андрея Синюка – Тамары – п естрит развлечениями в дорогих авто и откровенными фото в нижнем белье.

«Мамулі зажигають… Не важливо де і як… важливо з ким», – подписала соответствующее видео в Инстаграм (см. ниже) Тамара Синюк (Андреева).

На видео она с друзьями (муж вероятно за рулем) танцует и поет, высунувшись из люка на крыше движущегося на хорошей скорости автомобиля BMW X5. Из сообщения на Инстаграм видно, что далее компания развлекалась в ночном пабе.

Тамара Синюк любит выкладывать фото с морских курортов в купальнике в довольно фривольных ракурсах:

Также она любезно делиться в Инстаграм и интимными фото в откровенных нарядах в нижнем белье (см. ниже). Локация одного из home-фото – Печерский р-н Киева (самый дорогой для проживания). Подписи под стать фото: «Ніч надає блиску зіркам і жінкам».

Анализируя нестыковки в декларации и образ жизни прокурора и его супруги, несложно понять, почему же громкие дела в Украине расследуются спустя рукава и рассыпаются в судах