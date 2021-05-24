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Тімур Мірошниченко зізнався про сварку з Володимиром Остапчуком

24.05.2021

Тимур Мірошниченко вже не один рік є голосом Євробачення в Україні. Саме він коментує конкурс на телеканалі UA: Перший.

Телемовник не міг не відзначити його здобутки та обрав саме його ведучим шоу у 2017 році. Компанію йому склали Олександр Скічко та Володимир Остапчук. Чоловіки проводити багато часу на репетиціях та багато спілкувались.

Однак між Тимуром та Володимиром все ж пробігла чорна кішка. Мірошниченко розповів про сварку з Остапчуком. Виявилось, що той відписався від Тимура двічі – вперше сказав, що випадково, а вдруге – після скандалу з розлученням. Тимур та Інна Мірошниченко підтримали позицію колишньої дружини Володимира Олени, тому той і відписався.

Зараз Остапчук знову підписаний на Тимура та їхнє спілкування є діловим та робочим.

: glianec.com

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