Кейт Міддлтон відвідала музей в Лондоні: новий образ герцогині

Кейт Міддлтон відвідала лондонський музей Вікторії й Альберта, який відкрив свої двері для відвідувачів після довгого карантину. Герцогиня приїхала на персональну екскурсію та оглянула дві нові виставки.

Про це пише Daily Mail.

Для виходу у світ дружина принца Вільяма обрала сукню з візерунком “гусячі лапки” за 1565 фунтів стерлінгів (2200 доларів) від Alessandra Rich з колекції весна-літо 2020.

Свій образ Міддлтон доповнила замшевими туфлями Jennifer Chamandi, клатчем Mulberry та прикрасами від Asprey. Кетрін також вжила заходів обережності, одягнувши захисну маску.

: prm.ua