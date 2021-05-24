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В Instagram набирает обороты флешмоб «КадыровШайтан» в поддержку школьника

25.05.2021

В Instagram набирает обороты флешмоб #КадыровШайтан, запущенный чеченским пабликом в поддержку 15-летнего подростка, который ранее обозвал главу Чечни в комментариях, за что его родственникам позже пришлось публично извиняться.  

«Не стесняйтесь участвовать во флэшмобе, ведь это легко и просто. Распространяйте хэштег на всех платформах и вообще везде, где сможете. Это прекрасный способ выразить свое недовольство и отношение к Кадырову», — говорится в призыве к флешмобу.

Участники флешмоба пишут хэштег на бумаге и выкладывают фото в соцсеть. Хэштег использовали уже более 600 раз.

Напомним, 17 мая глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти и уничтожить комментатора, назвавшего его шайтаном в комментариях под постом в социальной сети Instagram. Им оказался 15-летний юноша из Подмосковья. Родственники подростка уже извинились за поведение.

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