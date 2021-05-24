Мошенники представлялись юристами

Сотрудники МУРа при помощи специалистов Group-IB раскрыли группировку кибермошенников. Под видом представителей Банка России или арбитражных судов преступники предлагали пенсионерам компенсации за купленные ранее лекарства или оказанные медицинские услуги, но вместо этого похищали их деньги — от 50 тыс. до 1 млн руб. с жертвы.

Операция по обезвреживанию кибермошенников у сотрудников управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве, которым силовую поддержку оказала Росгвардия, уложилась в два дня. За это время были задержаны 16 человек, которые на протяжении последних нескольких лет буквально терроризировали пенсионеров из различных регионов России. Всего на счету преступников, по предварительным данным полиции, оказалось не менее 50 жертв, но по ходу расследования число потерпевших явно увеличится.

По данным правоохранителей, злоумышленники, представляясь сотрудниками ЦБ или того или иного арбитражного суда, по телефону предлагали пожилым людям компенсации за ранее приобретенные лекарственные препараты или медицинские приборы. Любопытно, что колл-центр мошенников размещался не в местах лишения свободы, как это часто бывает, а в московском офисе под вывеской юридической фирмы — буквально в 100 метрах от одного из зданий суда. Чтобы войти в доверие к жертвам, мошенники не только называли имя и адрес, но и стоимость приобретенного ранее лекарства. Компенсацию от государства можно было получить после оплаты «госпошлины» в размере 15% от суммы возврата, а также «страхового взноса» или «налога».

Похищенные у пенсионеров деньги — а суммы переводов составляли от 50 тыс. до 1 млн руб.— преступники выводили через систему мгновенных денежных переводов.

Например, одна из пенсионерок отправила мошенникам из почтового отделения несколько экспресс-переводов на 280 тыс. руб., но, разумеется, никакой «компенсации» так и не получила.

Техническую поддержку столичным полицейским оказали эксперты департамента расследований высокотехнологичных преступлений компании Group-IB — при обысках они обнаружили на компьютерах задержанных базы, содержащие персональные данные пенсионеров, информацию об их покупках лекарств и скрипты телефонного разговора с жертвой, а на мобильных устройствах — «неопровержимые доказательства скоординированной работы по реализации мошеннической схемы и обналичиванию денежных средств». Кроме того, у задержанных были найдены скрипты, связанные с продажей средств для повышения потенции или лечения простатита. Данное «предложение» шло в ход, если основная схема с компенсацией за лекарства не работала.

«Телефонные аферисты зачастую являются не только хорошими психологами, способными ввести жертву в заблуждение, но и обладают подробной информацией о людях, с которыми общаются, что повышает доверие и повышает эффективность фишинговых схем мошенничества,— предупреждает Андрей Колмаков, руководитель департамента расследований преступлений в сфере высоких технологий Group-IB.— Группы активно используют как популярные на черном рынке услуги по ’’пробивке’’, так и данные из многочисленных утечек, в том числе из медицинских учреждений или аптек».

Если много лет назад часть мошеннических звонков действительно совершалась из мест лишения свободы, то в последнее время ситуация изменилась. Мошеннические колл-центры, хотя по-прежнему и координируются криминалитетом, работают уже на воле.

По данным “Ъ”, оперативники МУРа вышли на этих мошенников после задержания участников другой группировки. Преступники обменивались информацией между собой. Среди задержанных семь так называемых звонарей — мошенников, которые непосредственно общались по телефону с жертвами, и девять «дропов», которые помогали преступникам выводить и обналичивать похищенные деньги. Семерым злоумышленникам уже предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).