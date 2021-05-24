У Києві багатодітна матір із дітьми потрапила у кризову кімнату

У Києві до однієї із кризових кімнат поліція привезла багатодітну матір із дітьми. Жінка розповіла, що понад 15 років потерпала від насилля з боку чоловіка, батька її шістьох дітей, – повідомляє «Вечірній Київ».

Зараз із матір’ю та дітьми працюють психологи і соцпрацівники Центру ендерної рівності, запобігання та протидії насильству.

«Жінка фактично постійно переходила із декрету у декрет, не працювала і була залежною від чоловіка економічно. З її слів, батько дітей постійно її контролював та суворо вимагав відчитуватись за витрачені кошти. Кишенькових грошей на особисті витрати вона не мала, як стверджує. Він також бив її та психологічно принижував. Наймолодшій дитині — кілька місяців, найстарша дитина — у підлітковому віці. На них чоловік нібито не підіймав руку, але вони також налякані, адже були свідками насильства. Жінка також розповідала, що чоловік часто виганяв її з дому разом з дітьми», — розповіла директорка Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству Тетяна Зотова.

На тілі потерпілої знайдені синці, у неї також важкий психологічний стан. Працівники кризової кімнати, де вона перебуває, зараз роблять все можливе, аби допомогти їй та підтримати.

«Ми консультуємо її з приводу юридичних нюансів та можливостей стати економічно незалежною. Пояснюємо покрокову, як вийти із ситуації та почати нове життя. Але після таких травм треба розуміти, що це не швидкий процес. Їй треба час, щоб оговтатись і усвідомити, що тут їй ніщо не загрожує», – зазначила Зотова.

: sud.ua