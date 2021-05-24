Искусство зарабатывать

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский может оказаться главным фигурантом громкого скандала

Большую часть госконтрактов г-н Пиотровский якобы распределяет между фирмами, подконтрольными членам его семьи или ближайшему окружению, утверждают авторы расследования proekt.media.

Одна из таких структур – компания «Хэпри». ТОО «Хэпри» было основано ещё в 1992 году, а учредителем его значился Леонид Гаскельберг – сын супругов Гаскельберг, которых называют давними знакомыми семьи Пиотровских. Как сообщается, ТОО «Хэпри» изначально занималось упаковкой и перевозкой экспонатов главного музея страны на выставки и по сей день является чуть ли не основным подрядчиком музея, выполняющим работы по транспортировке произведений искусства. С 2012 по 2018 год «Хэпри» получило от Эрмитажа порядка 205 млн рублей. Причём все закупки осуществлялись вне конкурса.

Ещё одна компания, делающая бизнес на транспортировке предметов искусства, хранящихся в Эрмитаже, – ООО «Ра-арт». Владельцем этой структуры является Виталий Калабуш, по совместительству работающий ещё и гендиректором уже упомянутой «Хэпри». Кстати, контакты «Ра-арта» и электронный адрес совпадают с координатами «Хэпри». С 2012 по 2018 год «Ра-арт», по данным СПАРК, заработал на контрактах с Эрмитажем ни много ни мало 124 млн рублей.

Виталий Калабуш, судя по всему, бизнесмен-многостаночник. Помимо «Ра-арт» и «Хэпри» он числится ещё и владельцем некоего ООО «Музейное оборудование и сервис» (МОС). Интересно заметить, что в начале нулевых совладельцами МОС были сын Михаила Пиотровского Борис, а также братья Гаскельберг: уже упомянутый Леонид, учредивший ТОО «Хэпри», и его брат Евгений. В прошлом году, когда Борис Пиотровский внезапно перешёл на госслужбу сначала в комитет по культуре Санкт-Петербурга, а потом сразу на пост вице-губернатора, он избавился от своей доли в МОС. Однако фирма, судя по всему, по-прежнему находится под контролем близких к семье Пиотровских людей.

Примечательно, что компания МОС зарегистрирована по тому же адресу, что и некая фирма «Музейные технологии» (МТ) – Обводной канал, дом 118, корпус 12, литера Ч. Владельцем этого здания являются Леонид Гаскельберг и Николай Камышев, который в базах значится основателем «Музейных технологий» и МОС. В этом же здании зарегистрирована ещё одна компания – «Рест-арт», также являющаяся подрядчиком Эрмитажа.

В общей сложности, по подсчётам proekt.media, структуры семьи Пиотровского и связанные с ней фирмы за последние годы могли заработать на Эрмитаже как минимум 2,4 млрд рублей.