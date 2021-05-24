Прокуратуре не понравилось дело генералов

Надзор не утвердил обвинительное заключение в отношении бывших полицейских следователей

Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по уголовному делу бывших заместителей начальника следственного департамента (СД) МВД Александра Краковского, Александра Бирюкова и экс-следователя Александра Брянцева. Все они обвиняются в попытке развалить уголовное дело о мошенничестве в отношении девелопера Альберта Худояна в расчете на вознаграждение. Защита пока не располагает мотивировочной частью решения надзорного органа, но напоминает, что с самого начала расследования она настаивала на полном отсутствии доказательств вины фигурантов. СКР обжаловал решение Генпрокуратуры у Игоря Краснова, подчеркнув, что до сих пор все следственные действия по этому делу у надзорного ведомства нареканий не вызывали.

Как сообщил “Ъ” адвокат Павел Лапшов генерал-майора юстиции Александра Краковкого, защите действительно известно о решении Генпрокуратуры не утверждать обвинительное заключение по «делу генералов МВД». Однако адвокаты пока текста соответствующего постановления на руки не получили. Впрочем, отметил господин Лапшов, защита изначально твердо стояла на позиции, что никаких реальных доказательств вины фигурантов в деле нет.

«Возвращение уголовного дела в отношении Бирюкова, Краковского и Брянцева, с одной стороны, является совершенно обоснованным, так как законность самого возбуждения данного дела у защиты изначально вызывала сомнения. С другой стороны, решение Генеральной прокуратуры стало довольно неожиданным, так как на протяжении более годичного расследования ни одна жалоба защиты в надзорный орган не была удовлетворена, а в состоявшихся судебных заседаниях прокуроры всегда поддерживали представителей Следственного комитета России,— сказал господин Лапшов “Ъ”.— Защитой подано ходатайство об ознакомлении с решением Генеральной прокуратуры России по поступившему обвинительному заключению, так как 1 июня 2021 истекает срок содержания доверителей под стражей».

Как не раз рассказывал “Ъ”, уголовное дело в отношении двух генералов и полковника СД Следственный комитет возбудил по материалам службы собственной безопасности МВД, в которую обратился с заявлением бизнесмен Сергей Говядин. По его утверждению, генералы с помощью следователя пытались развалить уголовное дело в отношении девелопера Альберта Худояна, обвиняемого в хищении у компании Mansfield Executive Ltd недвижимости в центре Москвы на 4,2 млрд руб.



Бывший владелец табачной дистрибьюторской компании «Оптима» Альберт Худоян

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В ходе расследования было установлено, что «не позднее» 2 июля 2019 года заместители руководителя следственного департамента МВД «из корыстных побуждений» вступили в сговор, рассчитывая получить вознаграждение от Альберта Худояна.

Как полагают в СКР, чтобы придать своим действиям видимость законных, генерал Бирюков подготовил служебную записку на имя своего руководителя Александра Романова, в которую внес недостоверные данные о якобы грубых нарушениях процессуальных норм при расследовании дела застройщика в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. После этого другой генерал — Краковский — убедил главу следственного департамента забрать дело из московского главка в центральный аппарат. Затем полковник Брянцев, говорится в деле, желая выслужиться перед генералами, освободил из-под ареста три земельных участка на Ленинградском проспекте, арестованных в ходе расследования дела Худояна, а затем настоял и на переводе бизнесмена из СИЗО под домашний арест.

Официально решение Генпрокуратуры в СКР не комментируют. Однако источник, близкий к следствию, в беседе с “Ъ” обратил внимание на то, что «в доказательную базу по уголовному делу в отношении бывших заместителей начальника следственного департамента МВД России Александра Бирюкова и Александра Краковского вошли не только результаты оперативно-разыскной деятельности, но и результаты экспертиз, показания свидетелей и другие данные». По его мнению, нынешнее решение Генпрокуратуры, которая до этого неоднократно поддерживала ходатайства следствия о продлении меры пресечения двум генералам и полковнику, «выглядит как попытка не только развалить дело до суда, но и повлиять на результаты судебного рассмотрения другого дела — в отношении Худояна, где исследуются доказательства стороны защиты». «Как известно, Бирюков и Краковский намеревались незаконно прекратить уголовное преследование Худояна, за что и привлекаются к уголовной ответственности,— говорит собеседник “Ъ”.— Следственный комитет уже обжаловал решение о не утверждении обвинительного заключения генеральному прокурору».

kommersant.ru