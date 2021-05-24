Чи існує безпечна доза алкоголю, з’ясували вчені

Нове дослідження британських вчених показало: алкоголь завдає шкоди мозку. У ньому фахівці Оксфордського університету вивчили дані приблизно 25 тис.осіб. Їх цікавив взаємозв’язок між вживанням спиртного різної міцності і результатами сканування мозку.

Провідний автор дослідження, доктор Аня Топівала, зазначає: вживання спиртних напоїв сильно вплинуло на сіру речовину мозку – області, що відповідають за обробку інформації. “Чим більше люди пили, тим менше у них було сірої речовини”, – пояснює вона результати дослідження.

Команда вчених також виявила, що з точки зору здоров’я мозку не існує “безпечної” дози вживання алкоголю. Як зазначила доктор, багато людей “п’ють помірно” і думають, що це або нешкідливо, або навіть захищає їх від якихось хвороб. Однак, за словами вченого, це не більше ніж міф. “Ми також не повинні забувати, що алкоголь несе безліч ризиків для здоров’я”, – попереджає Топівала. “Градус” теж особливої ролі не грає: спиртні напої шкодять мозку незалежно від їх фортеці, пише 20 травня 9NEWS.

Доктор Тоні Рао, запрошений клінічний науковий співробітник з психіатрії в Королівському коледжі Лондона, розповів CNN, що нове дослідження багато в чому підтвердило результати попереднього. Згідно з тим, Немає безпечної кількості алкоголю з урахуванням його ролі в пошкодженні структури і функцій людського мозку.

: lhealth.info