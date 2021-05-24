Сайт «Единой России» подвергся кибератаке

На сайт «Единой России» совершили массированную DDoS-атаку. Об этом рассказал глава IT-проектов партии Вячеслав Сатеев, сообщается на портале ведомства.

Он заявил, что кибератаке подвергся сайт предварительного голосования партии PG.ER.RU. Утечка данных исключена, заверил он, так как техподдержка быстро смогла среагировать и зафиксировать попытки найти уязвимость класса SQL-injection. Администраторы департамента IT были оповещены, что «количество запросов с различных IP-адресов превышает 15 тысяч в секунду».

Сатеев добавил, что на процедуру голосования подобные атаки не должны повлиять. Кроме того, сам сайт заработает в обычном режиме в скором времени. «Вместе со специалистами «Ростелекома» мы восстанавливаем его работу», — заключил он.

В апреле стало известно, что Colonial Pipeline, крупнейшую трубопроводную компанию США, атаковал вымогатель. CNN предполагало, что кибератаку устроили российские хакеры и их сообщество DarkSide. Позже президент США Джо Байден заявил, что Москва не стоит за произошедшим, однако совершившие нападение, возможно, «находятся на территории России».