«Прачечная» банды решал

Это, пожалуй, высшая степень троллинга наших силовиков, когда завербованный американской разведкой, бывший сотрудник КГБ, от имени ФСБ разводит российскую элиту на бабки, а на вырученные деньги покупает собственность за границей, прикрываясь именами высокопоставленных генералов ФСБ и МВД.

В итоге у банды мошенников огромные активы за рубежом, а генералы и здесь получают славу коррупционеров, и на Западе могут оказаться под санкциями.

Свежий пример – недавняя покупка очередной элитной недвижимости в Латинской Америке, которую совершила банда мошенников через Коклягина-Кучинских.

Евгений Коклягин, 1962 года рождения после окончания Плехановского университета был приглашен на работу в КГБ СССР на должность офицера первого главного управления, ведавшего нелегальной разведкой, где и проработал без особой славы и денег до 1993 года. После очередной реорганизации службы вынужден был искать себе место по прибыльнее. И благодаря наработанным связям и корочкам нашел его в Турции, где с 1993 по 2006 работал советником в одной из логистических компаний. Здесь, через знакомых американцев завязывает связи с супругами Лихаревыми-Боннет, через которых он и начал свои первые эксперименты по выводу криминальных денег из России и легализации их в США.

Расширить свои связи в криминальной среде ему позволило знакомство в 2000-е годы с Владимиром Кучинским.

Владимир Кучинский родился в 1968 году в деревне Новый двор Гродненской области Белоруссии. В 1990 году окончил МГУ им Ломоносова по специальности психология, и полученное образование теперь с успехом использует в своей криминальной деятельности.

После окончания МГУ вернулся на родину и до 2005 года российским правоохранителям был неизвестен. За то в Белоруссии успел прославиться, как успешный мошенник Куча. Школу «жизни» Куча- Кучинский начал сразу после окончания университета в 1991 в группировке Наума, после смерти последнего ушел под крыло Щавлика. За 15 лет Владимир Кучинский установил тесные связи с преступными сообществами Белоруссии, Грузии и России. Психологическое образование дало Кучинскому не только знание манипулятивных техник, но и позволило с пользой для дела вовлечь в свои схемы жену Людмилу, а главное — стать мозговым центров всех дальнейших афер вместе с Коклягиным и Ко.

Основным бизнесом банды Кучинских и псевдогенерала ФСБ Коклягина стал развод отечественных бизнесменов на деньги за предложение «крыши» со стороны силовиков. Именно жена Кучинского — Людмила первая выходила на будущих жертв, знакомилась с предпринимателями и их женами, входила в доверие, а потом предлагала услуги мужа, который должен был помочь в решении вопросов с силовиками. Далее к делу уже приступал Кучинский, который позже вводил в схему и Коклягина. Выдавая себя за генерала ФСБ Коклягин обещает жертвам покровительство со стороны генералов ФСБ Королева и Ткачева и начальника управления «Ф» ГУЭБиПК МВД России Александра Иванова, а в отдельных случаях и личного массажиста Президента Константина Голощапова, вымогая якобы в их пользу не малые деньги. Среди своих друзей банда перечисляет и руководителей Следственного Департамента МВД России: ранее – генерала Романова, а после его ухода – генерала Лебедева. По предварительным оценкам под громкие имена якобы своих покровителей из ФСБ и МВД мошенникам уже удалось вывести из страны около 500 млн. долларов.

Впрочем, кое-что осталось и в России. Уважаемые генералы ФСБ, МВД, и прочие «витаминычи», даже не подозревают, что на «положенную им долю», которую по словам Кучинского он отстегивает «наверх», покупаются драгоценности, автомобили, земля в Подмосковье. В собственности Людмилы Кучинской, например, несколько гектаров престижной земли в с/п Павло-Слободское, с. Павловская Слобода, д. 64 в Истринском районе Подмосковья, где у Людмилы Кучинской зарегистрирован лишь гараж, а вот дом площадью 346,3 кв. м. у нее в элитном поселке «Княжье озеро» на Новорижском шоссе по адресу г.о. Истра, д. Борзые, ул. Невская, д. 100. Для понимания, цены на аналогичные дома в поселке начинаются с 2 млн. долларов США.

Сам Кучинский имеет скромную квартирку в Раменском районе Московской области в деревне Антоново на улице Животноводов, д. 1 (это не считая семейного жилья в Москве), и разъезжает на сером Лексусе 2008 года выпуска госномер Н804МО199, а вот в собственности супруги –черный Мерседес-Бенц GLS 350 D 4МАТIС, год выпуска: 2016, госномер К810АН799; серебристая Тойота RАV4, год выпуска: 2004, госномер О269ТК97. В Москве семья живет не в элитном жилом комплексе, но если на карте Москвы найти адрес проезд Нансена, д. 5, расположенном вблизи Капустинского парка почти на берегу пруда, то понятно, что не каждый элитный дом таким расположением похвастает. Ну, а кроме того у семейства есть еще квартира в Красногорске. На черный день.

У «генерала ФСБ» Коклягина, большого состояния не имеется – квартира в Москве в доме №57, на Ярославском шоссе, да машина – Мазда 626, 1995 г.в., гос. рег. знак: Т499МС99, но тут, как сказал Глеб Жеглов, надо было со своими женщинами вовремя разобраться – первая жена, вторая, орава детей, тещ, всех не прокормишь. Как говорят доброжелатели, после последних схематозов Коклягина у его женщин появилось кой-какое свежее имущество.

В Москве группа Кучинского развернула обнальную площадку, часть средств с которой направляется подконтрольные семье фирмы, специализирующиеся в сфере недвижимости. Ну, надо же Кучинскому поддерживать реноме известного девелопера, — так бывшему владельцу «Норд-Веста» легче втираться в доверие.

Но основные средства банды, конечно же, выводятся за рубеж.

Для вывода средств активно используется схема trade based money laundering, которая успешно зарекомендовала себя по всему миру, как самая простая и эффективная схема вывода денег. Речь идет о заключении сделок на поставку товаров или услуг, которые либо вообще не поставляются, либо поставляются в меньших объемах, или хкдшего качества. Торговые контракты редко проверяются регуляторами и не требуют особой документарной базы, если такая проверка произойдет. В случае с Коклягиным-Кучинскими используются разного рода договоры на поставки запчастей для строительной техники через ООО «Аттика», (ИНН 5024139272), единственным акционером и учредителем которой Сергей Алексеевич Новосельцев. Уставной капитал ООО, как и положено, не превышает 10000 рублей. За то даже официальная годовая выручка составляет более 10 млн. рублей, доходы — около 700 тыр. рублей, при том, что анализ движения средств по счетам показывает, что через «Аттику» проходят суммы эквивалентные 10 млн. долларам ежегодно.

Очевидно, что компания использует ряд схем занижения выручки и делает это с участием менеджмента финансовых учреждений, которые обслуживают ее счета. В результате чего налоговики, как и силовики до этого, оказываются в дураках.

Валютные счета компании открыты в Альфа-банке, Промсвязьбанке и ЗАО «Альта-банк». Только в одном «Альфа-банке» у организации за последний год были открыты 102 счета. Это, не считая счетов в Промсвязьбанке и «Альта-Банке». В схеме также участвуют учрежденные Кучинским ООО «Олимп», ИНН: 7702518156, ООО «ИТЛ», ИНН: 7723545489 , ООО «Вектор Капитал» ИНН: 7713565670, ООО «Оболенское», ИНН: 7704601650, ООО «Современные Медицинские Технологии», ИНН: 7704778174 , ООО «Элитстрой», ИНН: 7708538991, ООО «Калина-Парк», ИНН: 7713577555.

И конечно же, кроме счетов в российских банках у аферистов есть счета и за рубежом. У «Аттики», например, открыт банковский счет в The Bank of New York. Используются в схемах и зарубежные компании, число которых достигает несколько десятков. Среди них Zelaya Holdings, ARK Investments, Patricia United Foundation, August World Foundation и многие другие. От компании к компании незначительно видоизменяется число учредителей и директоров, но в целом – это одна и та же компания.

Например, Сергей Новосельцев, генеральный директор «Аттики», с 2013 года руководил отмывочной конторой Skyey Company, открытой по тому же адресу (1621 Central Avenue, Cheyenne, WY 82001, USA), что и некая компания Di-Vision, на которую со счетов «Аттики» в прошлом году поступило свыше 3 млн. долларов.

В Skyey Company среди руководства также числился Виктор Жигунов, который до настоящего времени является директоров ряда панамских торговых компаний (Ozema Inversiones и Brisas) вместе с белорусами Олександром и Ириной Журавлевыми.

Все компании являются посредническими фирмами, работающими по принципу «купил-продал». Что существенно, на многие из них оформлена дорогостоящая недвижимость. Так, за Ozema I Brizas числятся апартаменты на местном курорте Bala Beach и в одной из центральных высоток Панамы.

Кстати, если поставка товаров требует, хоть какой-то их видимости, то с услугами все еще проще.

Например, 25.09.2019 «Аттика» заключила договор с американской компанией Di-Vision на изготовление видеоролика стоимостью 3,1 млн. долларов США. 31.03.2020 сторонами подписан Акт сдачи-приемки, деньги перечислены. А вот был ролик – не было, да и стоил ли он таких денег, никто теперь не выяснит. По факту, это типичный пример ландромата, который с американской стороны помогали осуществлять уже упоминавшиеся супруги Никколас и Хейли Боннет (по американским паспортам), те самые с которыми когда-то Коклягина свели американские кураторы.

Причем, на самом деле супруги Боннет – это граждане России Олег Лихарев и Елена Бобылева (решение о присвоении новых имен получено Верховным судом Калифорнии 12 сентября 2011 года, дело INC 1107510).

«Клоун» Лихарев в конце 2000-х успел испортить себе репутацию даже в США, самопровозгласившись атаманом калифорнийского казачьего округа и попытавшись наложить лапу на средства фонда поддержки Форт Росса. Однако в результате конфликта оказался вынужден менять фамилию. Видимо, тогда-то он и попал в поле зрения американской разведки, которая вместо того чтобы выслать его в России пристроила к Коклягину для его финансовых схем.

Это, кстати, свидетельствует о том, что Кучинские и Коклягин по-прежнему используют старые связи последнего в Турции. Страна используется и как транзитная точка для перевода средств, и для закупок небольших партий нефти, которые потом поставляются в Белоруссию. Вырученные деньги потом поступают на счет одного из американских нефтяных брокеров.

Очевидно, что в схемах участвуют и подельники в других странах. Так, несколько миллионов долларов по фиктивным договорам на поставки запчастей для строительной техники были выведены на счета китайских компаний.

Причем, ни один банк, обслуживающий «Аттику», не осуществил блокировку счетов по 115-фз, хотя такие суммы и качество составленных договоров должны были бы навести на мысль об истинных целях сделок.

Стоит ли удивляться, что из страны ежегодно вопреки всем запретам и контролям утекают десятки миллиардов долларов, а причастными к этому считают банки, их регулятора и российские спецслужбы. Что как бы и подтверждается деятельностью Кучинских и Коклягина, в результате которой средства, полученные преступным путем в России, прежде чем поступить на счета панамских и американских компаний, проходят по всей цепочке с остановкой в китайской и турецкой юрисдикциях, и легализуются уже в виде средств, полученных от продажи разнообразной продукции в России и Белоруссии. И все это прикрывается фальшивым удостоверением генерала ФСБ у Коклягина и известными фамилиями силовиков, для которых банда якобы собирает деньги и копит активы за рубежом.

Примечательно, что в октябре 2020 года Коклягин был доставлен на допрос в Следственный департамент МВД, где и выяснилось, что удостоверение ФСБ у него поддельное и к службе он уже давно не имеет никакого отношения. Да и генералом никогда не был, хотя, наверное, очень хотел.

Теперь же его вместе с Кучинским, надо полагать, ждут тюремные нары, причем отнюдь не в «престижном» блоке для экономических преступников, а в общем – для обычных уголовников. У Кучинского уже есть большое криминальное прошлое в Белоруссии, да и основной вид деятельности их банды, прежде всего мошенничество и рэкет, а не какие-то там «изысканные» схемы экономических преступлений.

Только вот и в общем блоке Кучинского вряд ли примут за своего. Ведь человек, который не «по понятиям» втравил в преступные схемы жену и детей не заслуживает даже бандитского уважения. Как говорил один известный киногерой: «Не гадь там, где живешь». А беспринципность и жажда легкой наживы Кучинского привели именно к тому, что они с супругой окажутся за решеткой, а дети в приюте.

igolkin