Стосується всіх водіїв: в Україні анонсували масштабні нововведення

Тепер кожен українець матиме можливість обміняти своє посвідчення водія в режимі онлайн.

Зазвичай для виконання вище згаданої операції треба відвідати не один державний заклад, але вже тепер обміняти водійське посвідчення можна за допомогою інтернету через спеціальний онлайн-сервіс. Це зручно тим, що втративши документ або коли термін його дії вичерпався, посвідчення можна одразу випустити повторно. Це буде досить таки швидко і не доведеться стояти в довгих чергах.

Що для цього треба

Додаток «Дія» не стоїть на місці і щодня стає все кращим, саме в ньому тепер достатньо лише електронного паспорта та електронного посвідчення водія, аби мати вище згадану можливість. В першу чергу розробники послуги думали про зручність для кожного громадянина, а тому достатньо буде лише смартфона і все.

Але є одно уточнення, для отримання послуги треба мати дійсну медичну картку для водія. Якщо в ній не буде жодних протипоказань для управління транспортним засобом, документ вдасться відновити.

Як проходить операція

Для початку треба відкрити додаток «Дія», потім треба знайти меню «Послуги» і перейти до розділу «Заміна водійського посвідчення». Коли ці дії виконано, треба заповнити всі пусті поля, а потім натиснути кнопку відправити заявку. Тепер на протязі десяти діб треба оплатити повторний випуск посвідчення в розмірі 243 гривень. З цього моменту і розпочнеться процес виготовлення.

Коли кошти було сплачено, можна розпочинати відслідковувати статус заяви, а згодом відправитися до вказаного відділення МВС аби отримати новий документ. На місці треба буде показати свій паспорт і документ про місце реєстрації, а також і медичну довідку, а якщо закінчився термін дії посвідчення, то доведеться показати ще й оригінал. Ця процедура займає не більше ніж 5 робочих днів.

: gsminfo.com.ua