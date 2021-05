Опра Вінфрі відверто розповіла про зґвалтування в дитинстві

Популярна американська телеведуча Опра Вінфрі поділилася особистими спогадами про те, як стала жертвою насильства в дитинстві. Вона зробила відверте зізнання і розповіла, що в 9 річному віці її зґвалтував двоюрідний брат. Повідомляє Obozrevatel.

Історією з минулого знаменитість поділилася для нового фільму The Me You Can not See (“Я, яку ти не можеш бачити”) для платформи Apple TV+, в якому також знялися такі зірки, як Леді Гага, принц Гаррі та інші знаменитості. За словами Опри, хлопчикові було 19 років, а сексуальні насильства відбувалися протягом 4 років.

“У 9 та 10, 11 і 12 років мене зґвалтував мій 19-річний двоюрідний брат. Я не знала, що таке зґвалтування, я безумовно не знала цього слова. Я й гадки не мала, що таке секс”, – розповідала телеведуча.

Як стверджувала Вінфрі, це сильно вплинуло на її психоемоційний стан. Через насильства вона довго не могла довіритися чоловікам.

“Кров ще текла по моїй нозі, а він відвів мене в магазин і купив мені морозиво”, – зізналася зірка.

Крім того, в 14 років Вінфрі зґвалтував рідний дядько, після чого вона завагітніла і народила дитину. Однак через кілька тижнів після появи на світ малюк помер.

