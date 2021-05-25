У Києві п’яний водій на чужому авто збив жінку на “зебрі” і втік з місця аварії

На масиві Теремки-2 (Голосіївський район) в Києві, 23 травня близько 22.00 п’яний водій на чужій іномарці на величезній швидкості збив жінку середніх років, яка переходила по “зебрі” дорогу поруч з перехрестям вулиць Маршала Конєва і Василя Касіяна. Удар був такої сили, що постраждала загинула миттєво.

Тіло було відкинуто від місця наїзду на 60 метрів, хоча раніше називали відстань близько 300 метрів. Водій з місця події втік, проте був затриманий на вулиці Потєхіна. За словами журналістки “Магнолія ТВ”, чоловік випив 0,5 літрову пляшку горілки та поїхав кататися по місту.

Чоловік, який назвався Володимиром, повідомив, що у нього конфлікт з його сім’єю. За його словами, він напився і сів за кермо, через те, що йому не дають спілкуватися з його дитиною. До слова, раніше на порушника 7 разів складали адмінпротоколи через п’яну їзду за кермом. До слова, в його “послужному списку” значиться, за його словами, і наїзд на дитину. Цього разу Драгер показав 1,74 проміле.

Також відомо, що чоловік взяв машину FORD свого друга. За його словами, це було не викрадення, через те, що друг дозволяє йому брати своє авто. Порушник повідомив, що не пам’ятає, як збив жінку, а удар авто ідентифікував як “наїзд на яму або колоду”.

: aspi.com.ua