В Україні з’явиться новин автобан

«Укравтодор» спільно з компанією «Онур» (Туреччина) збудує новин автобан, сполученням Стрий-Мукачево. Нещодавно сторони підписали Меморандум. Про це інформує пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України на сторінці в соціальних мережах.

Відомо, що дорогу будуватимуть в межах державної програми українського президента «Велике будівництво», пише видання «Вголос».

В «Укравтодорі» зазначили, що меморандум став вже другим цього року. Раніше ухвалили угоду на розробку ТЕО для маршруту Кроковець-Броди-Рівне з компанією «Автомагістраль-Південь».

Що передбачає меморандум з компанією «Онур»:

турецька компанія розробить технічно-економічне обґрунтування реалізації проєкту за власні кошти;

згодом проведуть тендер, а далі – розпочнуть будівництво;

Автобан проходитиме двома областями – Закарпатською та Львівською. Варто зазначити, що дорога має стати альтернативою трасі М-06 сполученням Київ-Чоп.

: uamotors.com.ua