Саратовский гордеп требует от Володина освободить от ларьков Росличенко аллеи на 3-й Дачной

Депутат Саратовской гордумы и глава реготделения «Партия Дела» Олег Комаров написал обращение спикеру ГД РФ Вячеславу Володину по поводу двойных стандартов мэрии Саратова в отношении ларьков. Особенно его интересуют не тронутые две аллеи торговых павильонов на 3-й Дачной, принадлежащие Александру Росличенко.

Как заявил предприниматель в эфире «Эха Москвы в Саратове», чиновники прежде всего должны отвечать на вопрос о законности установленных на муниципальной земле ларьков.

— Если сейчас обсуждать ларьки, то нужно задаваться вопросом: предприниматели законно ли их поставили? Если есть разрешение — то на законном основании. И когда глава Саратова Михаил Исаев их изымает, он нарушает права бизнесменов? Да, нарушает. Потому что по закону он должен предоставить им альтернативную территорию для размещения. Но об этом сейчас даже речи не идет. Если же павильоны были установлены безо всяких разрешений и отвода земли, тогда вопрос — что они там делают? — вопрошает Олег Комаров.

В качестве «характерного примера», он привел территорию от 3-й Дачной до торгового центра, два аллеи на которой оказались вот уже 25 лет как «захвачены» предпринимателем Александром Росличенко.

— Все уже знают что ему 25 лет уже как отвели по метру слева и справа, а захвачены оказались все эти аллеи и все эти ларьки уже давно находятся на муниципальной земле. Платит ли кто арендную плату? Нет, никто не платит. Почему тогда чиновники их не убирают, не коррупция ли это? — снова задается вопросами гордеп.

По его словам, чиновники «часто прикрываются генпланом Саратова». Согласно этому документу, например, был снесен круглый ларек у фонтана, и на этом месте должна быть розовая аллея.

— В актах выполненных работ она фигурируют. Но только чиновники забыли снести вот эти все ларьки, на этом месте сделать аллеи и посадить розовые кусты. Возникает вопрос: а коррупция ли это? Да коррупция! Значит, эти вопросы надо поднимать и наводить порядок. С ларьками надо разбираться и если у них нет прав их надо убирать. И не так как сейчас, когда люди задаются вопросами, кто сколько взяток заплатил, что эти ларьки стоят, а те убрали, — констатирует Олег Комаров.

По его мнению, чиновникам стоит «определить правила игры», в противном случае тот факт, «что здесь можно, а здесь нельзя выглядит как коррупция». Не должна мэрия и забывать и о предоставлении альтернативных участков земли, если власть решила снести законно размещенный павильон.

Олег Комаров считает, что на все это у мэра города Михаила Исаева должна быть политическая воля. Но ее, видимо, нет: все решения в городе по-прежнему принимает спикер ГД РФ Вячеслав Володин. Поэтому к нему гордеп и обратился в надежде, что он «наведет порядок».

Ранее «БВ» сообщал, что часть ларьков на 3-й Дачной зарегистрированы на ОАО «Элвис-Гарант» (правопреемник ООО «Элвис-Гарант»), единственный учредитель — Александр Росличенко. Выручка небольшая — 5,3 млн рублей в 2020 году. На предпринимателя зарегистрировано 25 компаний, основную выручки приносят «Элвисы», связанные с торговлей автомобилям — выручка каждого составляет миллиард или более рублей.

Кроме того, в эфире радиостанции Олег Комаров резко раскритиковал Михаила Исаева за то, что власть не создает для жителей комфортной среды и возможностей для заработка, в результате чего саратовцы уезжают в другие регионы.

Анализируя ошибки мэрии в 2020 году, Комаров назвал грубейшей введение режима пропусков в ковидный год, что вызвало скопления людей в администрациях, при этом ответственные за это так и не были найдены.

— Второй момент — силовое закрытие предприятий под угрозой репрессий, проверок и так далее. А можно было бы как в этом году — все предприятия работают с соблюдением масочного режима, средств гигиены, санобработки помещений, проверкой температуры. Предприятия могли работать, если бы глава города выступил за это. Кивать в этом вопросе на Москву не стоит: столица дала регионам право самостоятельно принимать решения по этому поводу и отвечать за свои решения, — уверен Комаров, подчеркнув, что допущенные в 2020 году ошибки свидетельствуют о неэффективности работы Исаева и мэрии.

Говоря о малом и среднем бизнесе, Олег Комаров констатировал, что в Саратове закрылось 6 тыс. ИП.

— Кто-то скажет про изменение организационно-правовой формы, но мне бизнесмены говорят, что им надоело унижаться перед чиновниками, перед властями. Нет условий в Саратове, которые позволяли бы бизнесу работать эффективно, а предпринимателям чувствовать себя уважаемыми людьми. Хотя они в пандемию пытались выжить, сохранить коллективы, платили налоги. Но по ним то и дело проходили катком, как результат — минус 6 тыс. предпринимателей, — заметил глава реготделения «Партии Дела».

По его словам, предпринимателям «надоело слушать вранье чиновников Саратова и области». Здесь речь идет о льготах для бизнеса в пандемию, которые однако, по данным Комарова, для многих оказались недоступны, хотя чиновники отчитались о предоставлении мер поддержки.

В 2020 году был перевыполнен план по местным налогам. Возникает вопрос — за счет чего, если бизнес массово получал льготы по налогам. А за счет того, что никаких льгот не было, а с людей по полной программе взимали различные платежи, арендную плату, различные налоги, уверен Олег Комаров.

Кроме того в радиопередаче он напомнил о проблемах с инвентаризацией имущества СПГЭС и исполнением концессионного соглашения ООО «КВС», контроль за которыми должен опять-таки осуществлять Михаил Исаев. Отсутствие такового Олег Комаров назвал признаком коррупции.

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